Покупали красоту в кредит: косметологический салон обманул сибирячек на 3 млн рублей

Про салон красоты с модным названием «Luxury Woman» иркутянка Наталья Очирова узнала случайно в феврале 2019 года. Менеджеры сами позвонили женщине и предложили первое бесплатное посещение. Ей пообещали расслабляющий массаж, маникюр, педикюр, и другие косметологические услуги на выбор.

- Я подумала, а почему бы и нет, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Наталья Очирова. – А что? Салон расположен в самом центре города. Да и уговаривали так искусно, мол, придите, уделите пару часов себе любимой, расслабьтесь. Откуда они узнали мой номер? Якобы постоянные клиенты оставляют номера своих знакомых. Затем менеджеры обзванивают их и предлагают первое бесплатное посещение. Так они, скорее всего, искали и заманивали новых клиентов. Правда, кто оставил мой номер, мне так и не сказали, сославшись на анонимность.

Логотип того самого салона. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

У Натальи Очировой есть свой косметолог, к которому ходит постоянно, менять салон она не собиралась, но ради любопытства решила воспользоваться предложением. Бесплатно же! В общем, она пришла в «Luxury Woman», где ей действительно сделали расслабляющий массаж, обертывание и уход за лицом. Женщина осталась довольна процедурами, и менеджеры естественно предложили ей приобрести годовой абонемент.

- На 70 процедур за 55 тысяч рублей, - продолжает Наталья. – В эту цену входили все косметологические услуги, которыми пользуются женщины: парикмахер, маникюр, педикюр, обертывания, разные массажи и даже кедровая бочка. При этом, можно было даже приводить подруг, родственниц. Я ответила, что таких денег у меня нет. Но они не успокоились, и предложили купить в кредит. Как повелась? Почему? Сама не знаю! Может, какие-либо психологические практики ко мне применили. И я повелась… Сразу оформила договор и подписала бумаги.

Условия, действительно показались Наталье заманчивыми. В месяц ей предлагали выплачивать банку по 2810 рублей. И это учитывая, что один только маникюр в среднем выходит 1200 рублей. В общем, сибирячка начала в срок вносить платежи по кредиту, и во время второго платежа, уже в апреле, поняла, что еще даже не успела сходить ни на одну процедуру.

- Добралась до салона только через пару месяцев, - говорит Наталья. – Процедуры то мне сделали отлично, но я заметила, что обстановка в салоне уже не та. Слышала, как мастера между собой разговаривают о задержках в зарплате. А одна из них даже мне проговорилась, что аванс у нее вышел всего 5 тысяч рублей. И все они ждали приезда хозяйки.

Летом Наталья съездила еще на несколько процедур, но когда приехала в очередной раз в последних числах июля, дверь салона оказалась заперта. И никаких объявлений! Женщина походила вокруг здания, позвонила администраторам, но телефон молчал. Так и не дозвонившись, Наталья пошла писать заявление в полицию. Вскоре выяснилось, что руководители «Luxury Woman» собрали все оборудование, закрылись и съехали из арендуемого помещения. Купленные абонементы так и остались неиспользованными, не только у Натальи. Обманутыми клиенты оказались на круглую сумму.

- Пока известно о 50 пострадавших, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Ущерб, причиненный иркутянам, превышает 3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Не исключено, что обманутых владельцев абонементов «Luxury Woman», которое проработало с 2017 по 2019 год, может быть гораздо больше. Поэтому просим всех, кто стал жертвой мошенников, обращаться в ближайший отдел полиции.

В том, что обманутых больше, уверена и Наталья Очирова.

- Я же видела их картотеку, когда администратор доставала мою карточку, - говорит Наталья. – Думаю, пострадавших может быть сотни. Свой кредит я выплатила, с процентами мне он мне вышел в 68 тысяч рублей, при этом использовала я не больше 10 посещений. Пришлось еще нанимать адвоката, и подавать заявление в суд. Нашли хозяйку или нет? Вроде да. По моей информации, она работала в Иркутске по франшизе. Мы понимаем, что даже если ее накажут, наши деньги мы будем выбивать через долгие суды. Первый у меня должен быть 6 апреля, но, наверное, из-за коронавируса его перенесут.

То, что точно теперь знает Наталья Очирова: больше в незнакомые салоны красоты она ни ногой. Сама себе женщина пообещала ходить только к своим проверенным мастерам, где точно не обманут.

- Поняла, что сама себе создала проблем, когда повелась на эту халяву, - улыбается Наталья. – На меня тогда словно затмение какое-то нашло.

Всех, кто пострадал от действий иркутского салона красоты «Luxury Woman», полицейские просят обращаться в ГУ МВД России по Иркутской области, или по телефону, посмотреть которые можно здесь.