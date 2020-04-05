Количество зараженных коронавирусом в Бурятии на 5 апреля 2020 растет

Количество зараженных коронавирусом в Бурятии на 5 апреля - 35 больных, еще у четырех человек диагноз под подозрением. Их пробы направлены в Новосибирск в научный центр "Вектор". Ситуация она очень тревожная, и число больных понемногу, как и по всей стране, но растет ежедневно. Пик эпидемии не пройден.

Более того, накануне стала известна оценка ситуации вице-премьером РФ Татьяной Голиковой. В частности, она сказала, что тройка регионов -лидеров по количеству зараженных коронавирусом выглядит так - Москва, Коми, Бурятия. Учитывалось, конечно, число больных на 100 тысяч населения. В сравнительно небольшой Бурятии проживает меньше миллиона человек.

Поэтому здравоохранение концентрирует все усилия на одном направлении. Так, еще 2 недели назад республиканская инфекционная больница начала работать в режиме карантина. Все врачи остаются в стационаре круглосуточно, обустроив там себе минимальные удобства. На карантине сейчас и городская больница №4. В ее стационар доставляли пациентов с другими ОРВИ. Но буквально пару дней назад, 3 апреля, у одной из пожилых пациенток предварительный тест на коронавирус дал положительный результат.

- После выявления этого случая мы получили предписание о приостановлении госпитализации. Пациентка – пожилая женщина с ОРВИ, которое перешло в пневмонию. По стандарту таким пациентам обязательно делается анализ на коронавирус. И эта проба дала положительный результат в Улан-Удэ. Поэтому, к сожалению, сегодня на карантин уходит 114 человек – это пациенты с ухаживающими, и 161 человек - это персонал больницы. Пациентка со своим сыном переведена в инфекционную больницу, у сына отрицательный результат, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Во второй половине дня накануне республиканский штаб сообщил о новом случае вероятного коронавируса. В больницу госпитализирован житель Прибайкальского района, который находился на карантине после приезда из-за границы. Мужчина чувствовал себя хорошо, пока 2 апреля у него не поднялась температура. Первые анализы показали - коронавирус.

Еще одну инфекционку в Улан-Удэ открывают в помещении, где располагалось отделение химиотерапии онкодиспансера. Лечение по этому профилю пациентов с онкологией будет проводиться в эндокринологическом диспансере. А в освободившемся здании уже принимают пациентов с различными инфекциями. Всего там будет 70 мест.

Сохранятся ограничительные мероприятия в отношении других медицинских организаций. На неделю будут продлены ограничения на плановую госпитализацию и плановые осмотры. Это необходимо для того,чтобы бросить все силы на борьбу с новой угрозой и количество зараженных коронавирусом в Бурятии на 5 апреля 2020 не выросло в разы в ближайшее время. Нужны усилия каждого. Конечно, пациентов в состоянии, требующем экстренного вмешательства, принимать будут.