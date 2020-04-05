2020-04-04T22:09:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Бурятии на 5 апреля 2020 растет

Цифры по количеству зараженных коронавирусом в Бурятии на 4 апреля 2020 года увеличиваются, для защиты населения открывают новый инфекционный стационар
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Количество зараженных коронавирусом в Бурятии на 5 апреля 2020 растет.Количество зараженных коронавирусом в Бурятии на 5 апреля 2020 растет.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Количество зараженных коронавирусом в Бурятии на 5 апреля - 35 больных, еще у четырех человек диагноз под подозрением. Их пробы направлены в Новосибирск в научный центр "Вектор". Ситуация она очень тревожная, и число больных понемногу, как и по всей стране, но растет ежедневно. Пик эпидемии не пройден.

Более того, накануне стала известна оценка ситуации вице-премьером РФ Татьяной Голиковой. В частности, она сказала, что тройка регионов -лидеров по количеству зараженных коронавирусом выглядит так - Москва, Коми, Бурятия. Учитывалось, конечно, число больных на 100 тысяч населения. В сравнительно небольшой Бурятии проживает меньше миллиона человек.

Поэтому здравоохранение концентрирует все усилия на одном направлении. Так, еще 2 недели назад республиканская инфекционная больница начала работать в режиме карантина. Все врачи остаются в стационаре круглосуточно, обустроив там себе минимальные удобства. На карантине сейчас и городская больница №4. В ее стационар доставляли пациентов с другими ОРВИ. Но буквально пару дней назад, 3 апреля, у одной из пожилых пациенток предварительный тест на коронавирус дал положительный результат.

- После выявления этого случая мы получили предписание о приостановлении госпитализации. Пациентка – пожилая женщина с ОРВИ, которое перешло в пневмонию. По стандарту таким пациентам обязательно делается анализ на коронавирус. И эта проба дала положительный результат в Улан-Удэ. Поэтому, к сожалению, сегодня на карантин уходит 114 человек – это пациенты с ухаживающими, и 161 человек - это персонал больницы. Пациентка со своим сыном переведена в инфекционную больницу, у сына отрицательный результат, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Во второй половине дня накануне республиканский штаб сообщил о новом случае вероятного коронавируса. В больницу госпитализирован житель Прибайкальского района, который находился на карантине после приезда из-за границы. Мужчина чувствовал себя хорошо, пока 2 апреля у него не поднялась температура. Первые анализы показали - коронавирус.

Еще одну инфекционку в Улан-Удэ открывают в помещении, где располагалось отделение химиотерапии онкодиспансера. Лечение по этому профилю пациентов с онкологией будет проводиться в эндокринологическом диспансере. А в освободившемся здании уже принимают пациентов с различными инфекциями. Всего там будет 70 мест.

Сохранятся ограничительные мероприятия в отношении других медицинских организаций. На неделю будут продлены ограничения на плановую госпитализацию и плановые осмотры. Это необходимо для того,чтобы бросить все силы на борьбу с новой угрозой и количество зараженных коронавирусом в Бурятии на 5 апреля 2020 не выросло в разы в ближайшее время. Нужны усилия каждого. Конечно, пациентов в состоянии, требующем экстренного вмешательства, принимать будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Бурятии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Игорь Кобзев о продлении режима самоизоляции: «Пандемия остается угрозой номер один»
Пожарные в Черемхово спасли от огня три частных дома
Аппараты искусственной вентиляции легких привезли в инфекционную больницу Иркутска
В Иркутске управляющие компании и городские службы вышли на субботник
Многоквартирные дома в двух районах Иркутска остались без отопления и горячей воды
Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 12 апреля
Индекс самоизоляции в Иркутске 4 апреля составил 3,9 балла
Подпишите себя и своих близких на "Комсомольскую правду", не выходя из дома
Житель Шелехова пойдет под суд за содержание наркопритона
На 4 апреля новых случаев заболевания коронавирусом в Иркутской области не выявлено
Аварию на теплосетях устранили в Октябрьском районе Иркутска
Медики взяли анализы у 127 пассажиров, прилетевших из Бангкока в Иркутск
БК Иркут досрочно завершил сезон в Суперлиге-2 из-за коронавируса
Полуторагодовалый малыш пострадал в ДТП, упав с мопеда, под Иркутском
Сильный ветер и мокрый снег ожидается 4 апреля в Иркутской области
До 2500 звонков в сутки поступает на горячую линию по вопросам коронавируса в Иркутской области
Еще 200 тысяч медицинских масок доставят в Иркутскую область 7 апреля
В Иркутской области могут построить завод по производству медицинских масок
Жители Иркутской области смогут получить рассрочку на оплату услуг ЖКХ
Отмена поездов из Иркутска в период коронавируса: как изменится режим работы ж/д вокзалов
Волонтеры в Иркутске в период коронавируса: как стать, где принимают и что необходимо