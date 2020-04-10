Ребят трое, а компьютер один: многодетная мать из Иркутска рассказала о сложностях дистанционной учебы в школе

Весенние каникулы закончились, а ребята на уроки не торопятся. Из-за коронавируса с 6 по 30 апреля школы Иркутской области на дистанционном обучении. Учителя присылают детям задания на дом и ведут онлайн-уроки в программах Skype или Zoom. Расписание прежнее: полдня ребенок «на занятиях», вторые полдня - домашняя работа и свободное время. Оговорка одна – это идеальный план, а на самом деле «удаленка» организована несколько иначе…

Для иркутянки Екатерины Закузенной дистанционная учеба – сплошная головная боль. У нее трое детей - четвероклашка Маша, семиклассник Коля и девятиклассник Женя, учатся в школе № 72. Всем нужен доступ в интернет, у всех одновременно идут онлайн-занятия. А компьютер дома один и смартфон - только у старшего! К интернету выстраивается очередь.

- К счастью, дочке разрешили пока пропускать виртуальные уроки, - рассказывает Екатерина. - А чтобы не отстать, мы каждый день к 15 часам выполняем объемную письменную работу, фотографируем и отправляем классному руководителю на проверку, вот так проверяется наша «посещаемость».

В начальной школе проще, а вот старшим детям намного сложнее - у них полно заданий по всем предметам, и ладно, если бы в одной системе! Но нет - Дневник.ру в первый же день «лег» от перегруженности и до сих пор барахлит. Так что для верности учителя присылают упражнения ученикам и родителям в мессенджеры. И попробуй одно маме уследить за десятком чатов для обоих сыновей.

- Учебный день длится не до обеда, как обычно, а с 8 утра и до 20 часов вечера! - недоумевает Екатерина. - А все потому, что учиться в мессенджерах неудобно. То интернет подводит, то памяти в смартфоне не хватает, да и учителя не успевают мгновенно отвечать на все наши вопросы. В итоге одно задание растягивается на целый день, уроки плавно перетекают в «домашку», времени на отдых у детей и родителей попросту не остается.

Мария привыкает делать уроки со смартфоном. Фото: личный архив.

Но не только в этом кроются сложности. Если, допустим, с математикой и русским языком все относительно понятно (получил задание, выполнил, отправил учителю), то физкультура - отдельная история. Не у всех дома просторные комнаты, где ребята могут свободно бегать и прыгать. А ведь родителей иногда просят записать на видео, как дети занимаются. Или, что еще страннее, зарисовать (!) физические упражнения.

Вдобавок к основной нагрузке – творческая. У Екатерины Закузенной дети учатся музыке и танцам. Хор, сольфеджио и хореография тоже перешли в онлайн, и чатов порядком прибавилось.

- Это просто невыносимо! - восклицает многодетная мама. - Устанавливать мессенджеры и приложения для видеоконференций, делать десятки фотографий, видео- и аудиозаписи упражнений, обеспечить всем детям доступ в интернет и при этом думать, как бы не испортить их здоровье долгим сидением за компьютером… Очень надеемся, что вскоре новая система, скажем так, обкатается и станет легче. Я вот председатель ТСЖ, мне самой каждый день необходим интернет и компьютер, чтобы составлять документацию. Приходится выкраивать время и на свою работу. Супруг работает инженером-электриком посменно, когда дома, тоже дает детям смартфон.

Учителя ищут подход к каждой семье, чтобы вместе отладить процесс обучения.

- Онлайн-уроки и проверка работ по фотографиям - для нас это тоже ново, - улыбается учитель английского языка иркутской школы № 72 Роман Котыгров. - Но ничего, постепенно привыкнем. Ребята и родители - молодцы, держатся бодро. Из плюсов дистанционки: на электронных платформах удобно давать ученикам тесты и презентации, проверять и сразу выводить результаты. Да и дети при желании могут поискать дополнительную информацию в интернете. В общем, учебный процесс продолжается, от программы точно не отстанем.

ЗВОНОК В МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Школьникам могут выдать компьютеры

- Обучение с помощью дистанционных технологий - это прямая альтернатива традиционному. Пока процесс обучения отлаживается, возникают вопросы, которые оперативно решаются. Каждая школа сама выбирает, в каком формате вести занятия: использовать готовые образовательные платформы (Яндекс.Учебник, Учи.ру, ЯКласс, Российская электронная школа) или создавать собственные онлайн-курсы и мастер-классы, общаться в мессенджерах или по телефону. Все зависит от технических возможностей и наличия скоростного интернета у учеников. Во многих школах ученикам рассылают кейсы - задания и учебные пособия в печатном виде. Например, в семи школах Катангского района используют только бумажные носители.

Отметим, что если семья многодетная, и техники дома не хватает, то стоит обратиться в школу - на время дистанционного обучения ребятам могут дать школьные компьютеры. Кроме того, педагоги активно создают виртуальные мастер-классы, экскурсии, квесты.

КОММЕНТАРИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Через каждые 35-40 минут гимнастика для глаз

- Усадите школьника у окна, поставьте настольную лампу. Монитор компьютера должен быть прямо перед глазами, на расстоянии 0,6 – 0,7 метра. Книги лучше ставить на подставку на расстоянии вытянутой руки. Следите, чтобы ребенок ровно сидел на стуле, держал осанку. Нельзя опираться грудью в край стола, склоняться низко к тетради или книге, подгибать под себя ноги. Мебель должна подходить ему по размеру. Чтобы не было переутомления, каждые 30-45 минут отвлекайте сына или дочь на физкультминутку и гимнастику для глаз.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В обсерваторах тоже учатся

В обсерваторах «Реабилитационный центр «Шелеховский» и в гостинице «Воздушная гавань» в Иркутской области сейчас находится 13 детей. Чтобы не отстать от сверстников, они тоже учатся удаленно с помощью электронной платформы «Российская электронная школа». Родителям передали специальную памятку, как пользоваться ресурсом, и педагоги с ними на связи.

КСТАТИ

В Бурятии уроки транслируют по телевизору

Вместо звонка на урок – просмотр телевизора. Да-да, именно так проходит дистанционное обучение для школьников из Северобайкальского района Бурятии. Те ребята, у кого нет дома скоростного интернета, в 8.30 утра усаживаются поудобнее и смотрят занятия по телевидению. Уроки идут по 25 минут, а вместо перемен в «ящике» крутят для детей социальные ролики по профилактике коронавируса и правилах личной гигиены.

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По вопросам «удаленки»

Для учителей и родителей работает горячая линия министерства образования Иркутской области - 8-3952-20-16-38 и консультационного центра Института развития образования - 8-3952- 500-904.

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