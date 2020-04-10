15 минут тонул в ледяной воде: в Усть-Куте спасли провалившегося под лед мужчину

- Человек тонет, все на помощь! - кричали жители северного Усть-Кута вечером 10 апреля, увидев, что посреди реки Лена в воде барахтается мужчина лет 50.

Зачем он вышел на тонкий лед - остается только гадать, видимо, решил прогуляться на свой страх и риск. Но лед треснул, и сибиряк по грудь провалился в ледяную воду. Повезло, что он успел схватиться за край льдины - иначе могло бы унести течением…

Мужчина держался на плаву благодаря доскам, протянутым с берега.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Очевидцы тут же вызвали спасателей. А пока ждали их, двое мужчин сами поспешили на помощь: притащили из своих частных домов, что поблизости, пару длинных досок и протянули их тонущему. Он был в 15 метрах от берега, кругом вода, и подобраться ближе никак нельзя.

- Хватайся покрепче, мы тебя спасем! - подбадривали они сибиряка. Но силы его уже покидали.

К счастью, сотрудники МЧС приехали в считанные минуты.

Сотрудники МЧС вовремя вытащили сибиряка из реки - он порядком ослабел.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Очевидцы выиграли драгоценное время. Счет шел на минуты, благодаря им мужчина удержался на плаву до нашего прибытия, - рассказал «КП-Иркутск» начальник караула, лейтенант внутренней службы Николай Зырянов. - Мы развернули металлическую пожарную лестницу и с ее помощью осторожно вытащили мужчину на берег. Он провел в ледяной воде около 15 минут, порядком ослабел и получил переохлаждение.

Пострадавшего сразу же забрали в больницу врачи скорой помощи. Кто он, зачем вышел на лед – еще предстоит выяснить. А герои, которые первыми бросились его спасать, скромно разошлись по домам, даже не назвав сотрудникам МЧС своих имен.

Пострадавшего сразу увезли на скорой.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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