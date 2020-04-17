2020-04-17T16:19:57+03:00
Общество

Сибиряки печатают защитные маски на 3D принтерах и бесплатно раздают их врачам

Иркутянин Федор Малков с товарищами изготавливает защитные щитки в свободное от работы время [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Федор Малков (справа)Федор Малков (справа)
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Современный 3D принтер 28-летний младший научный сотрудник одного из технических университетов Иркутска Федор Малков приобрел для своего личного пользования еще в 2017 году. В свободное от работы время мужчина печатал для себя, друзей, в рамках научных исследований и по заказу различные детали, детские игрушки, радиоуправляемые машинки. Проще говоря, так Федор развивал свои творческие способности и занимался любимым хобби. Пока, в регион не пришел коронавирус.

- Когда началась вся эта история, я вступил в федеральное сообщество MakersvsCOVID, которое бесплатно и бескорыстно изготавливает и передает врачам по всей России средства индивидуальной защиты, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Федор Малков. – Подумал, раз у меня есть 3D принтеры, так чего они будут простаивать. Я также могу внести свой вклад и помочь медикам Иркутской области. Вскоре я стал региональным координатором MakersvsCOVID и приступил к работе.

Федор с защитными масками.

Федор с защитными масками.

На первых порах, материал закупать Федору не пришлось. Сибиряк нашел в закромах свои старые запасы и взялся за изготовление защитных щитков, которые защищают глаза и все лицо от брызг. Особенно такая маска полезна для медработников, которые проводят первый осмотр пациента с подозрением на коронавирус. Печатается она из PetG пластика либо из пленки для ламинирования, либо листового ПЭТ материала.

- Такой щиток выступает, прежде всего, как дополнительная защита для врача, - объясняет Федор. – Мало ли больной внезапно чихнет, тогда брызги попадут на открытые участки кожи. Использовать его все равно нужно с медицинской повязкой на лице. Кроме того, мы с товарищами изготавливаем заколки для масок, которые снижают нагрузку для ушей. Ведь врачи ходят в повязке весь рабочий день. Для тех врачей, у которых есть маски для подводного плавания мы делаем переходники на фильтры для ИВЛ, но в нашей области таких врачей очень мало, в отличие от того же Санкт-Петербурга, где эти маски спортивные магазины раздают бесплатно.

Усольские врачи уже получили от Федора партию масок.

Усольские врачи уже получили от Федора партию масок.

На изготовление одного щитка в среднем уходит 1,5-2 часа. В день из «станка» Федора выходит примерно 10-15 штук. В общей сложности Федор с товарищами изготовил уже около 50 защитных щитков и более 150 заколок, 20 переходников на полнолицевые защитные маски. Еще около 30 защитных щитков находятся в процессе производства. Заказы не заставляют себя долго ждать. Абсолютно бесплатно Федор передал в Усольскую городскую больницу 20 щитков и 20 заколов. Медики из Усолья уже поблагодарили мужчину на своей странице в соцсети. На очереди у Федора и его команды выполнение заявок на средства защиты для Иркутской областной больницы, Шелеховской районной больницы, Иркутского городского перинатального центра, а также Черемховской городской больницы. Иркутянин уверен, если ситуация с коронавирусом в Приангарье будет ухудшаться, со временем заявок у него будет еще больше. Изготавливать средства защиты и безвозмездно передавать их врачам, участники иркутского сообщества готовы день и ночь. Проблема в том, что запасы материалов у них начинают заканчиваться.

Материал у Федора и его товарищей начинает заканчиваться

Материал у Федора и его товарищей начинает заканчиваться

- Сейчас требуется около 20 катушек PetG пластика, - говорит Федор. - Около 5-7 листов листового ПЭТ пластика толщиной 0.3-0.5 мм (Зенон), около 50 метров резинок для щитков (подходит резинка шляпная 3 мм толщиной, или 6 мм обычная). Если у кого то есть возможность купить акрил, мы можем делать защитные боксы для врачей, которые обеспечивают дополнительную защиту врачу от выдыхаемого пациентом аэрозоля во время интубации. Спрос на них есть, но нет ресурсов. Сообщество мейкеров готово и дальше безвозмездно помогать нашим врачам.

Если вы хотите помочь Федору Малкову с материалами, все вопросы ему можно задать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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