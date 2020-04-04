Ким Ир Сен: знамя самостоятельности

Ким Ир Сен с высоко поднятым знаменем самостоятельности имел немеркнущие заслуги перед временем и историей.

Он, будучи подростком, вступил на путь борьбы за освобождение страны и счастье народа. Уже в первые дни своей революционной деятельности он создал идеи чучхе, суть которых в том, что хозяевами революции и строительства являются народные массы, именно они сами - движущая сила в их осуществлении. Иными словами, ты сам хозяин своей судьбы и в тебе есть сила для ее решения. С тех пор корейская революция уверенной поступью смогла продвигаться вперед по пути самостоятельности.

В период антияпонской вооруженной борьбы за освобождение Кореи от японской военной оккупации Ким Ир Сен воспитывал партизан так, чтобы они в борьбе с врагами не надеялись на помощь чужой страны, а собственными силами изготовляли оружие и гранаты.

Партизаны, окрыленные выдвинутым Ким Ир Сеном лозунгом «Собственными силами освободить Родину», развернули 15-летнюю суровую вооруженную борьбу и, наконец, принесли стране освобождение.

И после освобождения страны он добивался не какого-то иностранного образца, а чтобы страна шла по пути демократии корейского образца, и вел энергичную борьбу за объединение страны, расколотой по вине внешних сил.

Во время ожесточенной корейской войны (1950 - 1953) за отражение вооруженной агрессии американских империалистов он выдвинул самобытные приемы ведения боя, такие как способ туннельного боя и установка орудия с прямой наводкой на высоте, тем самым оказывал бойцам КНА большую подмогу в уничтожении врагов и достижении победы в войне.

И после войны Ким Ир Сен наметил самобытную линию хозяйственного строительства на преимущественное развитие тяжелой промышленности при одновременном росте легкой промышленности и сельского хозяйства, а также воспитывал людей, чтобы они преодолевали низкопоклонство, догматизм и прямо шли по пути самостоятельности.

Одно время социалистические страны, настаивая на интеграции экономики, настойчиво требовали от Кореи вступить в СЭВ, но Ким Ир Сен без малейших колебаний, уверенной поступью шел по пути строительства самостоятельной национальной экономики.

В середине 1980-х годов, когда ветер «реформы, открытых дверей» охватил социалистические страны, он требовал от своего народа твердо защитить самостоятельные позиции и идти вперед, выше подняв красное знамя. Благодаря этому в ряде стран социализм потерпел крах, но социалистическая Корея ничуть не колебалась.

Ким Ир Сен всю жизнь прилагал большие усилия для осуществления дела самостоятельности народов во всем мире. Он дал ясный ответ на принципиальные вопросы осуществления дела самостоятельности народов на Земле.

Речь идет о том, что надо защитить самостоятельность в борьбе за мир, а миролюбивые силы на Земле, тесно сплотившись, должны бороться против империалистических агрессивных сил, и бороться сплачиваясь, и сплачиваться борясь.

В феврале 1981 года бывший глава французской Социалистической партии Франсуа Миттеран находился с визитом в КНДР. Тогда Ким Ир Сен на встрече с ним отметил: «Чтобы предотвратить новую мировую войну, страны в Европе не должны вступать ни в какой блок, а превратить свою страну в независимую и нейтральную, оказывать помощь странам - новым растущим силам, чтобы они твердо придерживались самостоятельности в построении суверенного, независимого государства».

И еще, на встрече с Докума Утюномия, одним из японских политических деятелей, сказал: «Чтобы сохранять мир на Земле, континенты и страны должны придерживаться самостоятельности. Если все страны в Азии и Европе превратятся в независимые, а Япония и другие развитые страны будут придерживаться самостоятельности, то мир на Земле непременно сохранится, - таковы мои идеалы о мире».

Ким Ир Сен оказывал искреннюю помощь странам, борющимся против империализма, за самостоятельность. Уже в дни антияпонской вооруженной борьбы за освобождение Кореи он активно помогал китайской революции и оружием защитил бывший СССР. После освобождения страны оказывал бескорыстную помощь ряду стран и наций в их антиимпериалистической борьбе.

Ким Ир Сен оказывал активную помощь народу Алжира, который первым поднял факел вооруженной борьбы за национальное освобождение в Африке, называвшейся раньше континентом мрака, континентом колоний. Это вошло яркой страницей в мировую историю национально-освободительной борьбы. Узнав, что патриоты этой страны, воодушевленные победой корейского народа в его Отечественной освободительной войне, в августе 1954 года, создав национально-освободительный фронт, перешли на вооруженную борьбу, он поставил дело так, чтобы в большом количестве дать им материальную помощь, прежде всего продовольствие. По его инициативе были определены день Алжира, неделя Алжира в знак солидарности с его народом. Наконец, в сентябре 1958 года, когда было создано временное правительство Алжирской Республики, КНДР первой признала его и установила дипломатические отношения.

Он оказывал энергичную и бескорыстную помощь достижению исторических побед в борьбе народов ряда стран: в борьбе народов Анголы, Мозамбика, Зимбабве, Намибии, выступавших против колониализма и расизма, в борьбе народов Латинской Америки, поднявшихся против империалистов США и проамериканской диктаторской власти, в борьбе арабских народов против американских империалистов и израильских сионистов, в борьбе народов Кубы, Вьетнама, Лаоса и Камбоджи против вооруженной агрессии империалистов США.

Знамя самостоятельности, которое высоко нес Ким Ир Сен, и сегодня как великая движущая сила вселяет большую смелость в сердца корейского народа, который, придерживаясь самостоятельных позиций, непрерывно добивается поразительных успехов в социалистическом строительстве, а также в сердца прогрессивных людей мира, борющихся за осуществление дела самостоятельности народов на Земле.

Материалы предоставлены КНДР.