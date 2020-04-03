Режим работы поликлиник в Иркутске в период самоизоляции: как будут работать и кого будут принимать

В Приангарье в связи с распространением коронавируса в России и регионе начинает действовать особый режим работы поликлиник в Иркутске в период самоизоляции. Временно отменяются все профилактические осмотры и диспансеризации. С 28 марта по 1 июня, кстати, вам также не смогут выписать направление в санаторий или на курорт – все они в Иркутской области приостановили свою работу.

«В медицинских организациях региона приостанавливается плановый прием и запись на консультации не экстренных пациентов», - сообщает Министерство здравоохранения Иркутской области. – «Деятельность поликлинических учреждений переориентируется на полноценное обеспечение неотложных и экстренных вызовов на дому».

Что же означает новый режим работы поликлиник в Иркутске в период самоизоляции? Это значит, что до 1 июня вы не сможете попасть к стоматологу. Исключения в этом случае, конечно, есть, например, острая боль и необходимость неотложной помощи.

В каждой поликлинике создадут приемно-смотровые боксы, где будут принимать пациентов с симптомами острых респираторных инфекций и внебольничных пневмоний.

«При сборе анамнеза врачи будут особенно тщательно выяснять информацию о посещении стран и регионов, где есть случаи новой коронавирусной инфекции, контактировали ли пациенты с заболевшими или с лицами, находившимися под наблюдением в связи с подозрением на короновирус, которые в последующем заболели», - сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Иркутянам старше 60 лет идти в поликлинику не нужно - медики придут на дом. Это же касается всех, кто страдает хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, у кого есть злокачественные новообразования, а также беременных.

В Иркутске начали штрафовать нарушителей режима самоизоляции. На улицах дежурит полиция. Число заболевших коронавирусом в регионе растёт. 00:00 00:00

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