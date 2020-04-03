2020-04-03T14:58:18+03:00
Коронавирус Covid-19

«Меня перевели из реанимации»: бизнесмен Вадим Бредний, который заболел коронавирусом, одержал первую победу над болезнью

Супруги Бредний ведут трансляции в соцсетях из инфекционной больницы Бурятии
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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«Меня перевели из реанимации»: бизнесмен Вадим Бредний, который заболел коронавирусом, одержал первую победу над болезнью. Фото: соцсети.«Меня перевели из реанимации»: бизнесмен Вадим Бредний, который заболел коронавирусом, одержал первую победу над болезнью. Фото: соцсети.
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Супруги Бредний ведут трансляции в соцсетях из инфекционной больницы Бурятии

Надо быть очень сильными людьми, чтобы публично бороться со своей болезнью. Бизнесмены Раиса и Вадим Бредний из Улан-Удэ ведут трансляции в Инстаграм, где рассказывают о своем самочувствии и о том, как их лечат. Это поможет многим как опыт и навык, как противостоять коронавирусу. Сегодня стало известно, что Вадима Бредний перевели из реанимации в обычную палату. И он записал обращение к сибирякам.

«Я нахожусь в инфекционной больнице. У меня коронавирусная пневмония. Я прохожу курс интенсивной терапии. Я хочу обратиться к вам с просьбой – находитесь дома. Не выходите из дома! Это нужно всем нам. И вам!»

Напомним, что бизнесмен заразился коронавирусом, когда находился в деловой поездке в Москве 11-12 марта. Через несколько дней, почувствовав себя плохо, они с супругой обратились в больницу. Вскоре тесты на коронавирус дали положительный результат. Уже находясь в инфекционке, бизнесмен купил для республики 120 тысяч масок. За состоянием супругов Бредний наблюдала вся республика. И вот сообщение – он пошел на поправку.

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Вадима Бредний, который болен коронавирусом, перевели из реанимации
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«Сегодня очень знаковый день - меня перевели после 6 дней реанимации в обычную палату. До окончательного выздоровления, конечно, еще очень далеко. Поскольку это еще и пневмония легких. Но сделан большой шаг к победе над коронавирусом. Мощная лекарственная терапия приносит свои первые результаты. »

Своим опыт борьбы с коронавирусом делится и жена предпринимателя - Раиса Бредний..

« Я начинаю выздоравливать. Чувствую себя получше.Косички заплели девочки, кстати один из лайфхаков выживания без душа. Вены уже привыкли к синякам и кулаки окрепли. Иду завтра на снимок, надеюсь легкие мои посветлели. Дети тоже чувствуют себя хорошо. Вадиму пока сложно, но верю нашим врачам и уверена, что справятся и вылечат. Молюсь за него. Берегите себя, люди. Важнее жизни и здоровья нет ничего, и сидеть дома - это в тысячи раз лучше чем в больнице.

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Раиса Бредний борется с болезнью
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Вадим Бредний отдельно поблагодарил врачей. Они, как фронтовые врачи, лечат пациентов, не покидая здания больницы. Как только поняли, что могут разнести по городу заразу, поставить под угрозу своих близких – обосновались в больничном подвале, объявили карантин. По поводу каждого из 30 пациентов по видеосвязи проконсультировались со специалистами в Москве и Израиле. Дай бог всем заболевшим и тем, кто их лечит здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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