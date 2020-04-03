Песни Великой Победы: «Катюша»

«Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой»… Эти слова каждому знакомы с детства. А с самой песней связано немало легенд. Например, о том, что именно благодаря ей боевые машины реактивной серии «БМ» стали называть «Катюшами».

ИЗ ИСТОРИИ

Стихи, ставшие впоследствии песней под названием «Катюша», Михаил Исаковский начал писать в начале 1938 года. Работа продвигалась трудно, но завершить ее помог случай. Поэт познакомился с композитором Матвеем Блантером. Тот интересовался стихами, к которым можно было бы написать музыку. Получив первые строчки «Катюши», он быстро написал песню и просил Исаковского завершить свое произведение. Однако поэт не спешил. И только когда ему сообщили, что песня включена в концертную программу, набросал сразу несколько вариантов. Осенью 1938 года состоялся первый концерт Государственного джаз-оркестра, где была впервые исполнена «Катюша». С этого момента началось ее шествие по миру. В годы Великой Отечественной войны «Катюшу» пели бойцы армии Сопротивления во Франции и Италии.

Дошла она и до Соединенных Штатов Америки. Затем получила большую популярность в Японии. Песня известна во многих странах, но больше всего, конечно же, в России. Особую популярность «Катюша» приобрела в годы Великой Отечественной войны. Она стала не только событием в музыкальной жизни, но и своеобразным социальным феноменом. Миллионы людей воспринимали героиню песни как реальную девушку, которая любит бойца и ждет ответа. Ей писали письма. Более того, появилось немало сюжетных продолжений песни.

Бойцы, подражая «Катюше», пели на свой лад пусть и не совсем совершенные, но идущие от всего сердца слова, и посвящали их в ее образе своей любимой девушке, их мечте и надежде. Неизвестный солдат просил Катюшу, словно она была с ним рядом: «Если пуля вдруг шальная настигнет на дальней стороне, не грусти тогда, моя родная, расскажи всю правду обо мне».

Этот выпуск посвящаем песне …

Катюша

Автор слов: Михаил Исаковский

Композитор: Матвей Блантер

Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, На высокий берег, на крутой.

Выходила, песню заводила Про степного сизого орла. Про того, которого любила, Про того, чьи письма берегла.

Ой ты, песня, песенка девичья, Ты лети за ясным солнцем вслед И бойцу на дальнем пограничье От Катюши передай привет.

Пусть он вспомнит девушку простую. Пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, А любовь Катюша сбережет.

Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, На высокий берег, на крутой.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Леонид ФРОЛОВ, мэр Иркутского района:

- Мой отец, Петр Николаевич Фролов, был призван на фронт в 1942 году. Служил водителем на БМ-13, знаменитой «Катюше». Был ранен, домой вернулся с Дальневосточного фронта только в 1947 году. По одной из версий, боевое орудие времен Великой Отечественной войны назвали «Катюшей» из-за популярной в то время советской песни. В конце войны у нее появился еще один «народный» куплет:

Пусть фриц помнит русскую «Катюшу»,

Пусть услышит, как она поет:

Из врагов вытряхивает души,

А своим отвагу придает!

«Катюша» - эта песня стала по-настоящему народной. Ее поют всегда все вместе и на деревенских праздниках за столом, и на парадных шествиях. В ней есть и задушевность, и нежность, и любовь к Родине. А для меня это еще и память об отце.

Ветераны - золотой фонд Иркутского района

Всего на территории Иркутского района проживает 404 ветерана Великой Отечественной войны и труженика тыла. Это хранители традиций, подающие пример патриотизма, преданности делу, великого терпения и оптимизма.

Житель поселка Березовый Иркутского района, ветеран Великой Отечественной войны Роман Куравкин, 100-летний юбилей которого праздновали в 2018 году, родился в деревне Средняя Мурма Красноярского края, в семье крестьян, где помимо него было еще четверо детей: двое старших - Тит да Евдокия и младшие - Анастасия и Аксинья. С ранних лет дети помогали родителям и деду, Роман Григорьевич с 12 лет управлял лошадьми на сенокосе и уборке ржи. Он окончил четырехлетнюю школу, выучился на тракториста и до призыва в армию работал в колхозе.

Роман Куравкин ушел в армию в 1938 году. Фото: Предоставлены администрацией Иркутского района

«В армию пошел 21 сентября 1938 года. Служил на Дальнем Востоке в танковых войсках. Когда оставалось полгода до демобилизации, началась война. Нас отправили в Москву. Боевое крещение принял зимой 1941-го под Москвой. Ранили практически сразу - как вышел из танка, попали в руку. Отправили в госпиталь в Куйбышевскую область. Провел там семь месяцев. Потом работал на мотоцикле, возил двух офицеров связи. Участвовал в оттеснении немцев под Сталинградом», - вспоминал он.

В 2018-м участник войны отпраздновал 100-летний юбилей. Фото: Предоставлены администрацией Иркутского района

Победу Роман Куравкин встретил в Берлине. В составе пехоты дошел до Бранденбургских ворот. Войну закончил в звании старшего сержанта, был награжден фронтовой медалью за битву под Москвой, орденом Отечественной войны 3-й степени, орденом Жукова, двумя орденами Красной Звезды. В Красноярский край Роман Куравкин вернулся в январе 1946-го. Родная деревня тогда была уже ликвидирована в ходе укрупнения, поэтому поселился в соседней Унже.

Там же встретил будущую супругу Феодосию. В их семье родились трое детей - сыновья Виктор, Александр и дочь Ольга.

Еще один ветеран - Анисим Михайлович Вставский - удивительный человек, с интересной и трудной судьбой, фронтовик, ветеран агрономической службы, селекционер, патриот своей страны. Он считает, что «свою жизнь надо посвятить служению стране, заботе о людях, а не о себе, не надо подражать кому-либо, а надо стремиться жить честно и добросовестно трудиться на благо общества».

Анисим Михайлович родился в 1923 году в Омской области. С малых лет трудился в колхозе и успел закончить 4 класса. На фронт попал не сразу. Сначала работал комбайнером, затем на оборонном заводе, откуда ушел на фронт добровольцем.

Освобождал польские города, был ранен, дошел до Берлина и Бранденбурга. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945».

В районе много и других удивительных историй ветеранов.

Иван Иванович Попов родился в 1927 году. Родители работали в колхозе, в семье росли трое сыновей, которые трудились с малых лет. Когда начался призыв в армию парней 1925 года рождения, Иван Иванович, недолго думая, прибавил себе два года. Его взяли добровольцем. С распределительного пункта попал в Маньчжурию, где прошел курс молодого бойца, там же был зачислен в особый отдел. Вскоре стали формировать эшелон на фронт. Так бойцы оказались под Ленинградом. Шел декабрь 1942-го. Ленинград уже больше года жил в кольце фашисткой блокады.

Потом Иван Иванович получил новое назначение - на 3-й Прибалтийский фронт. В Эстонии в ожесточенных боях получил тяжелое ранение. В 1944 году, в возрасте 17 лет, он стал инвалидом войны. Иван Иванович имеет множество наград, среди которых ордена Отечественной войны I и II степеней, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда». Все ветераны уверены, что не в наградах счастье, главное - чтобы помнили.