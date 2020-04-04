2020-04-04T16:30:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Расписание самолетов Иркутск – Москва в период коронавируса: как изменятся рейсы и что важно знать пассажирам

В период коронавируса расписание самолетов Иркутск – Москва значительно сокращается, рейсов все меньше
Мария ОСИПОВА
Поделиться:
Расписание самолетов Иркутск – Москва в период коронавируса: как изменятся рейсы и что важно знать пассажирамРасписание самолетов Иркутск – Москва в период коронавируса: как изменятся рейсы и что важно знать пассажирамФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Коронавирус диктует свои правила всем: населению, бизнесу, крупным авиаперевозчикам. Мало того, что Россия закрыла границы с иностранными государствами, так теперь и по родной стране летать стало проблематично: пассажиропоток сократился, вдвое, а то и втрое уменьшилось и количество рейсов. «Комсомолка» узнала, как с этим обстоят дела в Иркутске и составила расписание самолетов Иркутск – Москва на ближайшие дни.

Возить пассажиров из-за коронавируса стало не только не выгодно, но и опасно. Многие крупные авиакомпании сокращают рейсы из Иркутска в Москву, делают вылеты только раз в неделю или же и вовсе отменяют полеты. По данным Иркутского аэропорта, с апреля только три авиакомпании совершают полеты из Иркутска в Москву.

Например, согласно расписанию самолетов Иркутск – Москва, опубликованному на сайте Иркутского аэропорта, в Шереметьево из Иркутска можно вылететь теперь только один раз в день, утром. До эпидемии коронавируса самолеты в московский аэропорт Шереметьево летали как минимум три раза в день. Как, собственно, и из Москвы в Иркутск. Если раньше в неделю авиакомпания совершала 21 полет туда и обратно, то в период коронавируса число рейсов сократилось до шести в неделю.

Расписания самолетов Иркутск – Москва в московский аэропорт Внуково сейчас попросту не существует. Со 2 апреля перевозчик прекратил туда полеты. В расписании указано, что самолеты туда начнут летать только с июня. В числе перевозчиков заявлено две крупных авиакомпании. Но, как говорится, до июня еще многое может измениться. Остается надеяться, что к тому времени коронавирус перестанет лютовать, и пандемия пойдет на спад.

По-прежнему открытым для иркутян остается аэропорт Домодедово. Туда летают также два крупных авиаперевозчика. Но, правда, не каждый день. Так что, хотите улететь - смотрите расписание самолетов Иркутск – Москва. В апреле, например, из Иркутска в Москву до Домодедово можно улететь 6, 8, 9, 11 и 14 числа. Рейсы только раз в день, утром.

Что ж, в расписании самолетов Иркутск – Москва сейчас куда меньше вариантов. Но иркутянам не стоит расстраиваться, ведь сокращение полетов, в конечном счете, поможет сдержать распространение коронавируса. Горожанам также следует помнить, что провожать и встречать своих родственников в аэропорту Иркутска пока не нужно, лучше оставаться дома, тем более, что режим самоизоляции в Иркутской области продлен.

Дети не болеют

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Игорь Кобзев о продлении режима самоизоляции: «Пандемия остается угрозой номер один»
Пожарные в Черемхово спасли от огня три частных дома
Аппараты искусственной вентиляции легких привезли в инфекционную больницу Иркутска
В Иркутске управляющие компании и городские службы вышли на субботник
Многоквартирные дома в двух районах Иркутска остались без отопления и горячей воды
Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 12 апреля
Индекс самоизоляции в Иркутске 4 апреля составил 3,9 балла
Подпишите себя и своих близких на "Комсомольскую правду", не выходя из дома
Житель Шелехова пойдет под суд за содержание наркопритона
На 4 апреля новых случаев заболевания коронавирусом в Иркутской области не выявлено
Аварию на теплосетях устранили в Октябрьском районе Иркутска
Медики взяли анализы у 127 пассажиров, прилетевших из Бангкока в Иркутск
БК Иркут досрочно завершил сезон в Суперлиге-2 из-за коронавируса
Полуторагодовалый малыш пострадал в ДТП, упав с мопеда, под Иркутском
Сильный ветер и мокрый снег ожидается 4 апреля в Иркутской области
До 2500 звонков в сутки поступает на горячую линию по вопросам коронавируса в Иркутской области
Еще 200 тысяч медицинских масок доставят в Иркутскую область 7 апреля
В Иркутской области могут построить завод по производству медицинских масок
Жители Иркутской области смогут получить рассрочку на оплату услуг ЖКХ
Отмена поездов из Иркутска в период коронавируса: как изменится режим работы ж/д вокзалов
Волонтеры в Иркутске в период коронавируса: как стать, где принимают и что необходимо