Расписание самолетов Иркутск – Москва в период коронавируса: как изменятся рейсы и что важно знать пассажирам

Коронавирус диктует свои правила всем: населению, бизнесу, крупным авиаперевозчикам. Мало того, что Россия закрыла границы с иностранными государствами, так теперь и по родной стране летать стало проблематично: пассажиропоток сократился, вдвое, а то и втрое уменьшилось и количество рейсов. «Комсомолка» узнала, как с этим обстоят дела в Иркутске и составила расписание самолетов Иркутск – Москва на ближайшие дни.

Возить пассажиров из-за коронавируса стало не только не выгодно, но и опасно. Многие крупные авиакомпании сокращают рейсы из Иркутска в Москву, делают вылеты только раз в неделю или же и вовсе отменяют полеты. По данным Иркутского аэропорта, с апреля только три авиакомпании совершают полеты из Иркутска в Москву.

Например, согласно расписанию самолетов Иркутск – Москва, опубликованному на сайте Иркутского аэропорта, в Шереметьево из Иркутска можно вылететь теперь только один раз в день, утром. До эпидемии коронавируса самолеты в московский аэропорт Шереметьево летали как минимум три раза в день. Как, собственно, и из Москвы в Иркутск. Если раньше в неделю авиакомпания совершала 21 полет туда и обратно, то в период коронавируса число рейсов сократилось до шести в неделю.

Расписания самолетов Иркутск – Москва в московский аэропорт Внуково сейчас попросту не существует. Со 2 апреля перевозчик прекратил туда полеты. В расписании указано, что самолеты туда начнут летать только с июня. В числе перевозчиков заявлено две крупных авиакомпании. Но, как говорится, до июня еще многое может измениться. Остается надеяться, что к тому времени коронавирус перестанет лютовать, и пандемия пойдет на спад.

По-прежнему открытым для иркутян остается аэропорт Домодедово. Туда летают также два крупных авиаперевозчика. Но, правда, не каждый день. Так что, хотите улететь - смотрите расписание самолетов Иркутск – Москва. В апреле, например, из Иркутска в Москву до Домодедово можно улететь 6, 8, 9, 11 и 14 числа. Рейсы только раз в день, утром.

Что ж, в расписании самолетов Иркутск – Москва сейчас куда меньше вариантов. Но иркутянам не стоит расстраиваться, ведь сокращение полетов, в конечном счете, поможет сдержать распространение коронавируса. Горожанам также следует помнить, что провожать и встречать своих родственников в аэропорту Иркутска пока не нужно, лучше оставаться дома, тем более, что режим самоизоляции в Иркутской области продлен.

Дети не болеют 00:00 00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08