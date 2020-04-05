Коронавирус в Иркутске, последние новости на 5 апреля 2020: нерабочая неделя продлена, обещана помощь бизнесу

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 5 апреля 2020: мы собрали для вас обзор всего, что стало известно за прошедшие сутки, в том числе ключевые решения по этому поводу.

Коронавирус в Иркутске, новости на 5 апреля: режим самоизоляции продлен

Пожалуй, в последнее время ничто не вызывало столько споров, как возможность продления нерабочей недели. Проведя несколько дней дома, иркутяне устали от однообразия и соскучились по работе, шопингу и всем на свете видам активного отдыха. Предприниматели считают убытки. Но последние новости о ситуации с коронавирусом и мерах борьбы с ним однозначны – как минимум неделю, до 12 апреля, предстоит побыть дома. «Пандемия продолжается» - напомнил глава региона Игорь Кобзев. Санитарно – эпидемическая комиссия определить список профилактических мер, необходимых к исполнению. Будет назван конкретный список работающих предприятий. Обещана помощь бизнесу.

К 10 апреля штаб решит, в каком режиме жителям Иркутска и региона жить следующую неделю.

В больницы привезли аппараты ИВЛ

На этом этапе решено, что заниматься лечением больных коронавирусом в Иркутске будут в областной инфекционной больнице. Здесь готовят 250 коек. Второе медучреждение, которое также временно перепрофилировали для этих целей – госпиталь ветеранов войны. Во всех случаях в таких учреждениях медикам нужно иметь запас аппаратов искусственной вентиляции легких. Обычно их столько не требуется, до этого дня в областной инфекционке был один аппарат. 4 апреля привезли и полностью приготовили к работе еще семь, присоединив их к койкам. Напомним, на лечении находятся сейчас 8 пациентов с этим диагнозом, все люди в возрасте.

- Оборудование, которое доставили сегодня в нашу больницу, предназначено для того, чтобы при необходимости подать кислород в легкие и поддержать жизненно важные функции организма пациента, – отметил главный врач ИОИКБ Владимир Хабудаев.

В госпитале ветеранов войн к приему больных подготовили 100 мест. Туда доставили 5 аппаратов ИВЛ.

Коронавирус в Иркутске на 5 апреля: статистика

Последние новости по коронавирусу в Иркутске на утро 5 апреля: 8 больных и 5 человек на подозрении на вирус. Данные обновляются. Восьмой мужчина попал в больницу с воспалением легких. Поскольку сейчас у всех пациентов с этим диагнозом берут анализы на коронавирус, у него тоже взяли. Оказалось – коронавирусная пневмония.

Такова ситуация с коронавирусом в Иркутске на 5 апреля. Она будет меняться в течение суток и мы обязательно сообщим вам оперативны новости.