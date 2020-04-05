Количество зараженных коронавирусом в Иркутске на 5 апреля 2020: больных немного

Количество зараженных коронавирусом в Иркутске на 5 апреля, еще будет уточняться. По последним данным оперативного штаба, которые опубликованы - 8 подтвержденных случаев болезни, еще 5 человек на подозрении, их результаты для перепроверки отправлены в новосибирский вирусологический центр "Вектор". На самоизоляции сейчас находятся 6 тысяч 148 человек. За их здоровьем внимательно наблюдают врачи.

Серьезное решение региональных властей стало известно накануне. Нерабочая неделя со всеми ее ограничениями будет продолжена как минимум до 12 апреля. Что будет после, зависит от санитарно-эпидемиологической обстановки. Глава Иркутской области Игорь Кобзев еще раз, обратившись к жителям региона, попросил их максимально соблюдать правила самоизоляции, это поможет предотвратить болезнь.

Для лечения больных в регионе определены пока иркутская областная инфекционная больница ( там и лечатся 8 человек) и госпиталь ветеранов войн. Если количество зараженных коронавирусом в Иркутске, которое на 5 апреля достаточно невелико, возрастет намного, инфекционная больница может принять 250 пациентов. Сейчас там для лечения пациентов там используют 1 аппарат искусственной вентиляции легких, привезли еще семь. Так как развитие болезни по наихудшему сценарию требует использования этого аппарата как единственной при тяжелом течении болезни возможности спасти человека. В госпиталь ветеранов войн, рассчитанный на 100 мест, доставили 5 таких аппаратов. Напомним, в госпитализации нуждаются не все больные коронавирусом, а только те, болезнь которых проходит очень сложно, начинается пневмония.

Именно поэтому тестирование на эту болезнь по стандарту делают всем пациентам с пневмонией. Чем раньше поставлен диагноз, тем больше шансов.

Количество зараженных коронавирусной инфекцией на 5 апреля в регионе не очень велико. Врачи делают все возможное, чтобы оно не увеличивалось слишком быстро и дальше.