"Обсерватор" для домашних питомцев: в питомнике К-9 готовы принять собаку, пока хозяева на самоизоляции или в больнице

Что делать владельцам собак во время эпидемии коронавируса, если после возвращения из-за границы вынуждены сидеть две недели дома на самоизоляции? Выгуливать-то их, получается, нельзя. Более того, домашним животным, вернувшимся из-за рубежа вместе с хозяевами, теперь тоже необходима самоизоляция как минимум 14 дней.

- Но, по согласованию с региональным управлением ветеринарией, домашнее животное можно направить и в другое место для изолированного содержания, - подробнее рассказывают о новых предписаниях в Россельхознадзоре.

Под этим подразумевается, что любимца можно отдать на передержку, например, в питомник. Вдруг кто-то посчитает, что там собака вольготнее почувствует себя на карантине, нежели круглые сутки в квартире. Или хозяева попадут в больницу, и о животном некому будет позаботиться. В таком случае в Иркутске готовы принять четвероногих в питомнике К-9.

- Если нас попросят о передержке на период карантина, конечно же, мы не откажем, - говорит директор питомника К-9 Вячеслав Славин. - Для собак на такой случай подготовлены отдельные вольеры, в них будет регулярно проводиться дезинфекция и кварцевание. Питание обеспечим. Пока хвостатых на "самоизоляции" у нас нет, но звонки уже были, владельцы интересуются, примем ли животных. Собак - да, а кошек, увы, на такую передержку не возьмем.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Правила ввоза питомцев из-за рубежа стали проще

Для тех, кто во время пандемии коронавируса возвращается из-за границы с домашними животными, правила их ввоза упростили.

- Допускается, что в ветеринарных паспортах не будет отметок компетентного органа страны-вывоза о клиническом осмотре в течение 14 дней перед выездом, - поясняют в Россельхознадзоре. - Также допустимо провезти своего питомца через границу с ветеринарными сертификатами, где не заполнены графы "номер рейса и маршрута следования".

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