2020-04-11T15:21:00+03:00
Дом. Семья

"Обсерватор" для домашних питомцев: в питомнике К-9 готовы принять собаку, пока хозяева на самоизоляции или в больнице

Животное поместят в отдельный вольер и обеспечат там усиленную дезинфекцию
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
В иркутском питомнике К-9 могут принять собаку, пока хозяева на самоизоляции или в больницеВ иркутском питомнике К-9 могут принять собаку, пока хозяева на самоизоляции или в больницеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Что делать владельцам собак во время эпидемии коронавируса, если после возвращения из-за границы вынуждены сидеть две недели дома на самоизоляции? Выгуливать-то их, получается, нельзя. Более того, домашним животным, вернувшимся из-за рубежа вместе с хозяевами, теперь тоже необходима самоизоляция как минимум 14 дней.

- Но, по согласованию с региональным управлением ветеринарией, домашнее животное можно направить и в другое место для изолированного содержания, - подробнее рассказывают о новых предписаниях в Россельхознадзоре.

Под этим подразумевается, что любимца можно отдать на передержку, например, в питомник. Вдруг кто-то посчитает, что там собака вольготнее почувствует себя на карантине, нежели круглые сутки в квартире. Или хозяева попадут в больницу, и о животном некому будет позаботиться. В таком случае в Иркутске готовы принять четвероногих в питомнике К-9.

- Если нас попросят о передержке на период карантина, конечно же, мы не откажем, - говорит директор питомника К-9 Вячеслав Славин. - Для собак на такой случай подготовлены отдельные вольеры, в них будет регулярно проводиться дезинфекция и кварцевание. Питание обеспечим. Пока хвостатых на "самоизоляции" у нас нет, но звонки уже были, владельцы интересуются, примем ли животных. Собак - да, а кошек, увы, на такую передержку не возьмем.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Правила ввоза питомцев из-за рубежа стали проще

Для тех, кто во время пандемии коронавируса возвращается из-за границы с домашними животными, правила их ввоза упростили.

- Допускается, что в ветеринарных паспортах не будет отметок компетентного органа страны-вывоза о клиническом осмотре в течение 14 дней перед выездом, - поясняют в Россельхознадзоре. - Также допустимо провезти своего питомца через границу с ветеринарными сертификатами, где не заполнены графы "номер рейса и маршрута следования".

Кредит на зарплату со ставкой 0%. Кто может воспользоваться антикризисным предложением от Сбербанка?

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Двое детей болеют коронавирусом в Иркутской области
В Иркутске объявили сбор помощи семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации
Статистика заболевших коронавирусом в Бурятии на 11 апреля 2020: всего подтверждено 73 случая
Еще четыре случая заражения коронавирусом подтвердилось в Иркутской области
Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Иркутске: нашли 174 нарушителя
Осужденные устроили бунт и пожар в иркутской колонии
Появилось видео пожара в ангарской колонии №15, где заключенные устроили бунт
Уже 10 дней Надежда Бабкина находится в коме
Размер ипотеки для кредитных каникул вырос
Жена актера Павла Прилучного пожаловалась на домашнее насилие во время самоизоляции
Пасхальные службы в Иркутске в период коронавируса: как пройдут и кто может посещать
Дочь маршала Конева прокомментировала снос памятника полководцу в Праге
Новые случаи заражения коронавирусом в Иркутске на 10 апреля: еще двое больных
Аферисты похитили полмиллиона рублей у пяти жителей Братска
Игорь Кобзев: Наша задача - подготовиться к любым вариантам развития событий
Дорожные ограждения начали менять в центре Иркутска
У Стаса Михайлова положительный тест на антитела к коронавирусу
Пресс-секретарь президента купил блокатор вирусов, защищает ли он от «короны»
Продление дистанционного обучения в Иркутске в период коронавируса: школьники будут заниматься онлайн до 30 апреля
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 19 апреля из-за коронавируса
Две аварии с участием мотоциклистов произошли в Зиминском районе
Резервный фонд Иркутской области для борьбы с коронавирусом увеличен до 1,5 млрд рублей
Полицейские задержали троих иркутян, ограбивших офис микрозаймов