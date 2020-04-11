2020-04-11T17:24:12+03:00
Общество

Самоизоляция в Иркутске: влюбленные играют свадьбы, дети катаются на самокатах, а взрослые гуляют по набережной

В выходной день горожане вышли подышать свежим воздухом, несмотря ни на что [фоторепортаж]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Во время самоизоляции жизнь идет своим чередом - влюбленные играют свадьбы.Во время самоизоляции жизнь идет своим чередом - влюбленные играют свадьбы.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Эх, весна на улице! Так хочется выйти из дома, подышать свежим воздухом, прогуляться по городу... Но нельзя. Режим самоизоляции в Иркутской области из-за коронавируса продлен еще на неделю, до 19 апреля. Все потому, что при этой заразе побыть дома - самая действенная профилактика, а безопасность при нынешней ситуации с пандемией - превыше всего. Но многие иркутяне в этот солнечный субботний денек не выдержали домоседства и повыбирались из "заточения" в четырех стенах.

Горожане прогуливаются по улицам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Горожане прогуливаются по улицам.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если еще утром и днем на улицах Иркутска было довольно-таки пустынно, то после 16 часов город заметно оживился. Особенно жизнь кипела на бульваре Гагарина и на острове Юность. Молодежь каталась на велосипедах и играла в баскетбол, дети рассекали на самокатах, а взрослые степенно прогуливались по набережной Ангары и отдыхали на скамейках. Одна пара даже свадьбу сыграла в черных масках! Ну а что - хоть такая защита от вируса. Кстати, людей в медицинских масках гуляло не так уж и много.

У памятника Александру III жизнь кипит. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У памятника Александру III жизнь кипит.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полицейские подходили к отдыхающим, проверяли документы и напоминали: "Не время для прогулок. Посидите дома!" Экипажи ДПС с той же целью останавливали автомобилистов. Нет, выходить из дома, разумеется, можно. Но только если на то есть веская причина - необходимость присутствовать на работе, которая не приостановлена, поход в ближайший магазин за продуктами, в банк или в аптеку, обращение за медицинской помощью. А вот бродить по городу просто так все-таки не стоит. Остаться дома - значит, быть спокойнее за свое здоровье и здоровье близких.

Молодежь катается на велосипедах... Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Молодежь катается на велосипедах...Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

... а дети - на самокатах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

... а дети - на самокатах.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полицейские проверяют документы у водителей и напоминают, что действует режим самоизоляции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полицейские проверяют документы у водителей и напоминают, что действует режим самоизоляции.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И к гуляющим по улицам тоже подходят с проверкой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И к гуляющим по улицам тоже подходят с проверкой.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спорт и во время карантина иркутяне не забросят. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спорт и во время карантина иркутяне не забросят.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Подышать свежим воздухом вышли многие иркутяне. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Подышать свежим воздухом вышли многие иркутяне.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На набережной Ангары гуляют семьями. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На набережной Ангары гуляют семьями.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вот такая самоизоляция в Иркутске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вот такая самоизоляция в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выходят погулять и в одиночку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выходят погулять и в одиночку.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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