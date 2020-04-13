Песни Великой Победы: "День Победы"

Песни Великой Победы!

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…», - помните строки из знаменитого фильма «Офицеры»? До дрожи, до мурашек, до слез пробирают эти слова. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Комсомолка» совместно с Иркутским региональным отделением партии «Единая Россия» продолжает проект «Песни Великой Победы».

Этот выпуск посвящаем композиции...

«День Победы»

Автор слов Владимир Харитонов

Композитор Давид Тухманов

День Победы, как он был от нас далек,

Как в костре потухшем таял уголек.

Были версты, обгорелые, в пыли -

Этот день мы приближали, как могли.

Припев:

Этот День Победы

Порохом пропах,

Это праздник

С сединою на висках.

Это радость

Со слезами на глазах.

День Победы! День Победы! День Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей

Не смыкала наша Родина очей.

Дни и ночи битву трудную вели -

Этот день мы приближали, как могли.

Припев.

Здравствуй, мама, возвратились мы не все...

Босиком бы пробежаться по росе!

Пол-Европы, прошагали, пол-Земли -

Этот день мы приближали, как могли.

Припев.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Александр ФИЛИППОВ, музыкант, руководитель ансамбля «Доктор Джаз»:

- Любое искусство, в частности музыка, важно в любой сложной ситуации, особенно на войне. Недаром музыкальные коллективы выезжали в военные части и на передовую - песни поднимали боевой дух, придавали солдатам сил и укрепляли веру в Победу. Фронтовые песни воспитывают у современного поколения уважение к нашим предкам, которые сделали все, чтобы выстоять в Великой Отечественной войне и сохранить нашу независимость. Это было тяжелое время, и мы должны помнить об этом и ценить их подвиг.

Одна из самых важных песен о войне - это «День Победы». В ней заключена вся боль, вся сила, энергия, что была у наших соотечественников в годы Великой Отечественной. Эта песня особенно ценна для тех, кто участвовал в боевых действиях, как наши деды и прадеды, и, конечно, для следующих поколений. О войне написано много хороших композиций. Например, мне очень близка также «Темная ночь» - у нее красивая гармоничная мелодия, а в словах скрыт глубокий смысл.

Александр Филиппов, музыкант, руководитель ансамбля «Доктор Джаз».Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ИЗ ИСТОРИИ

Песня «День Победы» была написана в 1975 году. Страна готовилась к 30-летию Великой Победы, Союз композиторов СССР объявил конкурс на лучшую военную песню, и поэт Владимир Харитонов предложил композитору Давиду Тухманову вместе создать композицию для участия. Но тогда песня, позже ставшая гимном Великой Победы, не заняла на конкурсе никакого места и даже вызвала критику. Дело в том, что Тухманова посчитали слишком молодым (ему было 35 лет) для создания песни государственного уровня, а в самой музыке нашли «недочеты». В эфир ее не выпускали.

Впервые композиция «День Победы» прозвучала в канун 9 Мая 1975 года на телепередаче «Голубой огонек». Зрители остались в восторге, но в следующий раз ее услышали лишь спустя полгода - в исполнении Льва Лещенко на концерте в честь Дня милиции. И с этого момента песню в буквальном смысле со слезами на глазах запела вся страна! «День Победы» стал парадным маршем и знаковой композицией о войне, звучащей в каждом доме. Вот уже 45 лет подряд невозможно представить празднование 9 Мая без пропахших порохом строк: «Этот день мы приближали, как могли…».