Пассажиры, прибывающие в Иркутскую область из Красноярского края, должны будут сидеть на двухнедельной самоизоляции

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев внес дополнения в Указ о введении на территории региона режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса. В частности он расширил список регионов, после посещения которых человек обязан сесть на жесткую двухнедельную самоизоляцию.

"Теперь постановления о самоизоляции в домашних условиях будут выдавать не только пассажирам, приехавшим в регион из Москвы, Санкт-Петербурга и Бурятии, но и из Красноярского края, - сообщается в Указе. - Также соответствующие документы нужно выдавать и людям, вернувшимся из других городов, в которых наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка".

Тот, кто вернулся из другого региона и теоретически может быть носителем COVID 19, должен находиться в изолированном помещении в пределах своего дома в течение двух недель. При этом он должен по возможности исключить контакты со всеми, включая родственников, которые живут с ним под одной крышей.

Работающим жителям Иркутской области, которым приходится сидеть на самоизоляции, оформляют больничный в дистанционном режиме - ходить для этого в поликлинику ни в коем случае нельзя. Специалист, берущий анализы на коронавирус, также приедет к вам на дом. Всего в течение 14 дней проводится несколько таких тестов. Следить за самочувствием человека также будут удаленно: медработник будет связываться с ним по телефону и справляться о его здоровье.

Следить за теми, кто сидит на самоизоляции, будут не только медики, но и полицейские. Они будут проверять, не выходит ли кто-то из них из квартиры. За нарушение двухнедельного карантина могут назначить серьезный штраф.