2020-04-18T11:34:50+03:00
Общество

Акцию "Бессмертный полк" в Иркутске могут провести на балконах из-за коронавируса

Все желающие могут показать фотографии своих родственников-фронтовиков в окнах
Анна ПОПОВА
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Акцию "Бессмертный полк" в Иркутске могут провести на балконах из-за коронавирусаАкцию "Бессмертный полк" в Иркутске могут провести на балконах из-за коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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День Победы уже не за горами, а значит, что близится и дата проведения акции "Бессмертный полк". Каждый год 9 мая тысячи людей проходят по улицам городов с транспарантами с фотографиями своих родственников, прошедших Великую Отечественную войну. Не обходит эта традиция и Иркутск. Однако в празднование 75-летней годовщины Победы вмешался вездесущий коронавирус. По всей стране отменяют все массовые мероприятия - неужели такая же участь ждет и "Бессмертный полк"?

"Вряд ли акция в этом году состоится именно 9 мая - мы, конечно, ее проведем, но позже, - рассказывает координатор мероприятия Иван Занько. - Конечно, обидно, что не удастся организовать ее в такую дату - все-таки 75 лет победы. Но ведь главное в акции "Бессмертный полк" - не пройтись по городу с транспарантом, а именно вспомнить наших героев. А сделать это можно и дома".

Во многих городах нашей страны ломают голову над тем, как организовать "Бессмертный полк", не выходя на улицу. Одна из популярных идей: выставить портреты своих героев в окна или на балконы, чтобы продемонстрировать, что память о них жива. Однако не все относятся к задумке с энтузиазмом. Не у каждого окно выходит во двор или на оживленную дорогу. Какой смысл выставлять фотографию фронтовика в оконной раме, если вид ограничивается пустырем или кирпичной стеной?

"Вряд ли такой формат можно назвать организованной акцией - это скорее личная инициатива каждого, - добавляет Иван Занько. - День Победы можно праздновать, как вам захочется. Мы, например, 9 мая всей семьей будем изучать наградные документы из архива и вспоминать о великой Победе. В конце концов, можно созвониться с родственниками по видеозвонку. Сейчас технологии зашли далеко вперед, и открыли большой простор для возможностей и фантазии".

Также иркутянам предлагают и еще один способ вспомнить героев, не нарушая режим самоизоляции. 9 мая в 21:00 всех призывают зажечь на своем окне свечу, которая станет символом памяти тех, кто прошел Великую Отечественную войну. С помощью этого несложного ритуала вы сможете объединиться со всеми, кто чтит своих родственников-фронтовиков, находясь в пределах квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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