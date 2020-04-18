2020-04-18T15:22:21+03:00
Общество

В Бурятии за местными жителями, сидящими на самоизоляции, будут следить с помощью мобильных телефонов

Если геолокация покажет, что человек выходил из дома, ему придет предупреждающее СМС-сообщение
Анна ПОПОВА
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В Бурятии за местными жителями, сидящими на самоизоляции, будут следить с помощью мобильных телефоновВ Бурятии за местными жителями, сидящими на самоизоляции, будут следить с помощью мобильных телефоновФото: Александр Новиков
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Накануне в Бурятии опробовали новый метод борьбы с нарушителями режима самоизоляции, которые контактировали с заболевшими коронавирусом или приехали из стран и регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Теперь помогать полицейским выслеживать тех, кто в тайне выходит из дома, рискуя заразить других, будут мобильные операторы.

"Если геолокация показала, что человек нарушил самоизоляцию, ему придет предупреждающее СМС-сообщение, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. - А в случае повторного нарушения оператор оповещает сотрудников полиции и Роспотребнадзора".

В специальную программу уже внесли контактные данные 615 абонентов, проживающих в республике. Все они либо недавно приехали из-за границы или из других регионов, либо контактировали с теми, у кого подтвердился коронавирус. База данных постоянно пополняется новыми номерами телефонов.

Смартфоны помогают не только бороться с нарушителями режима самоизоляции, но и вычислять тех, кто контактировал с заболевшими COVID 19. С помощью все той же геолокации специалисты вычисляют весь маршрут передвижения конкретного человека, что помогает определить большую часть круга общения во время инкубационного периода.

Напомним, по состоянию на 18 апреля в Бурятии зафиксировано 115 случаев заражения коронавирусом. 34 человека из их числа уже выписались из больниц, еще 2 скончались. По указу губернатора республики с сегодняшнего дня возобновили работу магазины, торгующие товарами для садоводов и строительными материалами. Также вновь открылись парикмахерские. Конечно, все организации, которым разрешили работать во время пандемии, обязаны соблюдать строгие меры санитарной гигиены. В помещениях должна проводиться дезинфекция, а сотрудники должны быть в масках и перчатках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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