2020-04-25T14:15:21+03:00
Происшествия

За побег из самоизоляции зараженному коронавирусом сибиряку грозит уголовное дело

Мужчина должен был оставаться на самоизоляции в Иркутске, но уехал в Забайкалье
Любовь АРБАТСКАЯ
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За побег из самоизоляции зараженному коронавирусом сибиряку грозит уголовное делоЗа побег из самоизоляции зараженному коронавирусом сибиряку грозит уголовное делоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Забайкалье лечат пациента с коронавирусом, который сбежал с самоизоляции в Иркутске. После выздоровления на него могут завести уголовное дело.

- Мужчина живет на западе России, оттуда он решил добраться на Сахалин, - рассказывают в правительстве Забайкальского края. - Маршрут выстроил сложный: сначала приехал в Москву, затем на самолете прибыл в Иркутск. Там медики взяли его под наблюдение, забрали анализы на коронавирус. Но он не стал соблюдать режим самоизоляции, как требовалось. Даже не дождавшись результатов анализов, мужчина поехал на поезде в Забайкалье, чтобы оттуда попасть в Хабаровск и затем на Сахалин.

Видимо, "путешественник" надеялся, что зараза его не коснется. Поэтому и решил не задерживаться в Иркутске и махнул рукой на обязательное требование провести 14 дней на самоизоляции. Но увы - анализ на коронавирус оказался положительным. Об этом сразу сообщили властям Забайкалья. Ну а дальше полицейские выяснили, что до отъезда на Сахалин он остановился в Могочинском районе края. К нему приехали врачи и забрали в больницу. Сейчас выясняется, с кем зараженный успел контактировать до госпитализации.

- Сотрудники полиции проводят проверку, - добавляют в правительстве Забайкалья. - Если заведут уголовное дело, нарушителю может грозить до двух лет лишения свободы.

Отметим, что все, кто прибывает в Иркутскую область из Москвы и Санкт-Петербурга, должны две недели пробыть на самоизоляции. Местные жители - дома, а приезжих, если им негде остановиться на такое время, определят в обсерватор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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