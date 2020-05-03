Высокоточные тесты на коронавирус выпустят в Иркутске

В Иркутске начнут выпускать высокоточные тесты на коронавирус. Специально для этого в городе создают международную лабораторию, в составе которой будут работать ученые Института химии имени Фаворского СО РАН, а также двух технологических компаний - швейцарской и российско-китайской. Об этом сообщает агентство инвестиционного развития Иркутской области.

Так, в Швейцарии уже разработали метод, позволяющий определить, был ли человек раньше инфицирован COVID-19 и другими коронавирусами. Иркутские ученые из института химии имени А.Е. Фаворского СО РАН отметили, что метод перспективный. В чем его суть? В том, чтобы находить в крови у заболевшего антитела (то есть иммунитет), которые вырабатываются из-за вируса. Таким образом, можно будет получить ответ сразу на два вопроса: заражен ли человек коронавирусом и есть ли в организме устойчивость к инфекции. Причем результаты анализов не нужно ждать часами, они станут известны буквально через несколько минут.

- Во время лабораторных тестов обнаруживались антитела в концентрации 0,1 нанограмм на миллилитр, - рассказывает директор Института химии им. Фаворского СО РАН Андрей Иванов. - А представленные на рынке экспресс-тесты со средней чувствительностью около 100 нанограмм на миллилитр дают высокий процент ложных результатов.

По мнению гендиректора Агентства инвестиционного развития Иркутской области Яны Шевченко, благодаря таким тестам ученые смогут давать точный прогноз по эпидемии: станет ясно, как именно распространяется вирус, и есть ли у населения коллективный иммунитет к нему.

- Экспертиза и компетенции Института химии позволяют с уверенностью говорить, что этап испытаний будет пройден быстро, - отметила Яна Шевченко. - Решение не имеет аналогов по чувствительности и себестоимости.

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