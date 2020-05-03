Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 3 мая: за сутки зарегистрировали 19 новых случаев

Итак, опубликована карта распространения коронавируса в Иркутской области на 3 мая. На ней по-прежнему 17 районов. Напомним, всего в регионе подтверждено 185 случаев заболевания инфекцией. Выздоровело 58 человек, за прошлые сутки умер пятый пациент с коронавирусом - в Бодайбо.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 3 мая показывает, что больше всего заболевших зарегистрировано в региональном центре - 122 человека. Из них 35 пациентов уже выздоровели, четверо умерли. Среди заболевших есть люди, приехавшие из Таиланда, Дагестана, Москвы, Санкт-Петербурга, Ессентуков, Новосибирска и Забайкалья. В обсерваторах - 15 зараженных, которые в Иркутске проездом. Увы, заразились в городе 52 человека.

Далее по численности заболевших идут Иркутский район и Ангарск, где по 12 случаев заражения, в том числе заразившиеся в своем населенном пункте. В Ангарске уже выздоровели пять человек, в Иркутском районе - трое. Также есть заболевшие в Шелеховском, Эхирит-Булагатском, Осинском, Усть-Удинском, Братском, Нукутском, Зиминском, Куйтунском районах, в городах Черемхово, Усолье-Сибирское, Бодайбо и Усть-Илимск. В Усть-Куте и Аларском районе зараженные выздоровели. Такова карта распространения коронавируса в Иркутской области на 3 мая.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 3 мая. Фото: правительство Иркутской области.

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