Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 7 июня: больше всего заразившихся в Иркутске, Усть-Куте и Бодайбо

Опубликована карта распространения коронавируса в Иркутской области на 7 июня, составленная региональным оперштабом. Судя по ней, зараза не тронула всего лишь два района - Жигаловский и Мамско-Чуйский. Там до сих пор не зарегистрировали ни одного случая коронавируса. Остаются зелеными четыре района, где COVID-19 был отмечен, но все заболевшие им уже вылечились. Это Зиминский, Нукутский, Осинский и Катангский районы. Там болезнь была у единиц.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 7 июня показывает, что самое большое количество зараженных инфекцией, по-прежнему, в Иркутске - 1163 пациента, Иркутском районе - 298, а также в северных городах: в Усть-Куте зарегистрировано 682 заболевших коронавирусом, и в Бодайбо, где инфекцию подхватил 251 человек. В основном, коронавирусом болеют вахтовики, приехавшие в отдаленные территории на заработки. Из 2033 госпитализированных с COVID-19 в Приангарье именно рабочие составляют больше половины - 1194 случая заболевания.

В остальных территориях, если присмотреться к карте распространения коронавируса в Иркутской области на 7 июня, заболевших порядком меньше. Более сотни случаев в Братске (там также лечатся и вахтовики с севера), 55 заболевших - в Ангарске, 36 - в Эхирит-Булагатском районе.

Логично, что больше всего выздоровевших от коронавируса там, где наибольшее число заражений. В лидерах Иркутск - там 354 человека выписались из больниц, а еще Усть-Кут, где побороли заразу 165 пациентов, и Иркутский район со 153 выздоровевшими.

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