«20 тысяч на поезд – неподъемная сумма для многодетной семьи»: за спасение тонущих 7-классница из Читы получила путевку в «Орленок», но поехать не может

- Ура, я еду на море! - сказать, что 13-летняя Маргарита Шванова из Забайкалья обрадовалась заслуженной награде - ничего не сказать.

За то, что в июле 2019 года школьница спасла из реки Читинка двоих тонущих людей, ей выделили путевку во всероссийский детский лагерь «Орленок» в Краснодарском крае. Девочка всю жизнь провела в Чите, никогда не путешествовала, поэтому для нее впервые поехать через всю страну на поезде к морю - большое приключение! Но детскую радость омрачает то, что отдых может вот-вот сорваться. На проезд к лагерю и обратно нужно около 20 тысяч рублей, у ее семьи таких сбережений, увы, нет.

Но обо всем по порядку. Как девочка спасла женщину и подростка?

- Рита пошла на речку со старшей сестрой, купаться, - вспоминает их мама Анжела Шванова. - Одна женщина учила там 14-летнего сына плавать. Читинка - река неглубокая, но быстрая. Парнишку вдруг подхватило течением и быстро понесло на глубину, к воронке. Мать бросилась за ним - и тоже стала тонуть. Звала на помощь. На берегу сидели взрослые люди, мужчины, но они даже не шелохнулись. А Рита, сама еще ребенок, без раздумий бросилась спасать тонущих.

Школьница подхватила под водой и вытянула на сушу сначала парня - к слову, она ему ростом всего лишь по плечо! - а затем и его маму. Ей кинулась на подмогу 20-летняя сестра, но Рита среагировала быстрее.

Маму и сына на берегу привели в чувства, они отдышались - спасены! Сама юная героиня тоже наглоталась воды и потом четыре дня приходила в себя. Несмотря на внешнюю хрупкость, девочка очень спортивная и выносливая. Любимый ее школьный предмет – физкультура, а особенно она увлечена бегом и плаванием. Наверняка, именно это и помогло при ЧП.

- Она крепкая не столько телом, сколько духом, - смеется ее мама. - А вообще, я очень горжусь дочкой. Это поступок настоящего человека.

О своем подвиге семиклассница скромно молчала. Позже ее мама рассказала эту историю знакомым, а те - журналистам. Так обо всем узнали в школе № 25, где учится Рита.

Награждение в администрации Читы. Фото: Оксана Сидоренко, пресс-служба мэрии Читы.

Осенью девочку стали поощрять за смелость. Ей вручили грамоты и презенты в школе, в городской администрации и в ГУ МЧС по Забайкалью. За воспитание дочки отметили и ее маму. Конечно, спасенная семья тоже не забыла поблагодарить Риту. Мама подростка, не сдерживая слез, сказала ей спасибо и подарила портативную зарядку. А позже Анжелу Шванову уведомили, что ее храбрая дочка получила еще одну ценную награду от региона - путевку на отдых в «Орленок» этим летом.

- Выяснилось, проезд детей в лагерь и обратно родители оплачивают сами, - рассказывает Анжела Шванова. - Я подсчитала: путешествие Риты на поезде к Черному морю обойдется не дешевле, чем в 20 тысяч рублей. Для нашей семьи сумма неподъемная. Я одна воспитываю четверых детей. Раньше зарабатывала пением, сейчас в декрете, сижу дома с младшей годовалой дочкой. Так и живем, за счет выплат на детей, и еще старшая, 20-летняя, помогает - она одновременно учится в вузе и подрабатывает в компании по оформлению кассовых аппаратов.

Все равно быстро собрать такую сумму для них по силам. Поездка намечена на август (если сезон в лагере не перенесут из-за коронавируса), и Анжеле нужно до конца июня решить, поедет ее дочь или нет.

Местные жители, узнав об этой ситуации из СМИ, решили помочь. Стали переводить семье кто по тысяче, кто по две. Уже собрали половину суммы, хотя сами Швановы об этом даже не просили! Вот такие вот отзывчивые люди живут в Чите.

- Рита уже мысленно на море, выбирает, какие вещи с собой взять, для нее это большое счастье, - улыбается ее мама. - Надеюсь, что отправим ее на отдых.

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