2020-06-07T16:07:58+03:00
Происшествия

Горевшую нефтяную скважину под Усть-Кутом потушили военные одним выстрелом

Для этого в регион перебросили противотанковое орудие МТ-12 "Рапира"
Любовь АРБАТСКАЯ
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Горевшую нефтяную скважину под Усть-Кутом потушили военные. Фото: Минобороны РФ.Горевшую нефтяную скважину под Усть-Кутом потушили военные. Фото: Минобороны РФ.
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Пылающую нефтяную скважину на севере Иркутской области, в Усть-Кутском районе, 7 июня потушили военные. Об этом сообщили в пресс-служба правительства региона. Напомним, месторождение загорелось еще 30 мая, причина - разгерметизация соединительного шланга, из-за чего случился выброс нефтегазовой смеси и она попала на распределительную коробку.

Для того чтобы потушить скважину, врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев попросил привлечь в регион силы военных артиллеристов. Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился, чтобы в наш регион направили противотанковое орудие МТ-12 "Рапира".

Накануне артиллеристы прибыли из Самары на военно-транспортном самолете Воздушно-космических сил России ИЛ-76 на аэродром Братска, а затем совершили марш в Усть-Кутский район.

- Планируется, что выстрел снаряда срежет фонтанную арматуру горящей скважины, это поможет установить противовыбросовое оборудование для герметизации, - рассказывали в пресс-службе Центрального военного округа.

И это сработало. Как сообщалось ранее, никто при пожаре не пострадал. Огонь не угрожал тайге и населенным пунктам (ЧП случилось на расстоянии более 100 километров от ближайшего). А экологический ущерб специалисты оценят позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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