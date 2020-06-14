«Великая Победа - Стена Памяти»: выпускники школы №26 Иркутска воевали на фронте

«Комсомольская правда» - Иркутск», телеканал «ТиВиСи HD» и Министерство культуры и архивов Иркутской области продолжают культурно-патриотический проект «Великая Победа - Стена Памяти». Напомним, проект посвящен 75-летию Великой Победы.

Сегодня расскажем об иркутской школе №26, которая с гордостью носит имя одного из своих выпускников – Героя Советского Союза Аркадия Сударева. Многие ребята, сидевшие за партой этого учреждения, после учебы ушли на фронт, приближать Великую Победу. А в самом учреждении в военные годы размещался госпиталь челюстно-лицевой хирургии.

Школа вновь открыла свои двери для учеников в 1947 году, но с этого времени стала женской. В 1954-м ее объединили с мужской №30, а с 1989-го там углубленно изучают иностранные языки.

Как жил Иркутск в 1940-е - в специальном разделе «Великая Победа - Стена Памяти» на сайте irk.kp.ru, в газете «Комсомольская правда», на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm), а также на телеканале «ТиВиСи HD».