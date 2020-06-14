2020-06-14T13:24:14+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 июня: чистыми остаются пять районов

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 июня показывает, что в Иркутске и Усть-Куте по-прежнему больше всего заболевших
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 июня: чистыми остаются пять районовКарта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 июня: чистыми остаются пять районовФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

На сайте правительства региона опубликована карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 июня. Увы, болеющих инфекцией еще много. Общее число зараженных - 4249 человек, из них выздоровели уже 1131 пациент. И это не может не радовать. Отдельные территории чисты от вируса - это Жигаловский, Казачинско-Ленский районы, а также север области - Катангский, Киренский и Мамско-Чуйский районы.

Как показывает карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 июня, по-прежнему больше всего заболевших в Иркутске – 1803. Число растет - плюс 70 пациентов за прошедшие сутки. На втором месте все также северный Усть-Кут, где со вчерашнего дня количество зараженных не изменилось – 820 человек. На третьем месте по числу заболевших коронавирусом находится Иркутский район, там подхватили заразу 393 человека. За сутки подтвердился диагноз у семерых. Много случаев COVID-19 в Бодайбо – 340, Братске – 233, Эхирит-Булагатском районе – 98 и Ангарске – 91. В других территориях заболевших порядком меньше.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 июня показывает, что расслабляться сибирякам пока рано. Лучше поберечь себя и близких, тем более пожилых, поменьше контактировать с другими вживую, носить в общественных местах медицинскую маску и перчатки, соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 июня. Фото: сайт правительства Иркутской области.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 июня. Фото: сайт правительства Иркутской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Еще 70 человек заболели коронавирусом в Иркутске
Водителя, сидевшего на крыше автомобиля посреди бушующей реки, спасли в Бурятии
Опасность лесных пожаров сохраняется в 13 районах Иркутской области
Цистерна сошла с рельсов в районе станции Ангасолка
Смертельное ДТП в Тулунском районе: пассажир Тойоты погиб из-за пьяного водителя
1131 человек выздоровел от коронавируса в Иркутской области
Число больных COVID-19 в Иркутской области выросло на 127 человек
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 14 июня выросло до 4249
Коронавирус в Бурятии, последние новости на 14 июня: отменена изоляция приезжих, заработали тотализаторы
Крупный пожар уничтожил два жилых дома в Маркова
Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 21 июня
Десятибалльные пробки образовались в Иркутске из-за ремонта Глазковского моста
Отомстила другу: уголовное дело завели на сибирячку за ложный донос
Еще два человека умерли от коронавируса в Иркутской области
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 13 июня перевалило за четыре тысячи
Премии работникам культуры будут выплачивать в Иркутской области
Огромная очередь из автомобилей собралась перед переправой на Ольхон 12 июня
Ухудшение погоды ожидается на севере Иркутской области 13 июня
Мужчина погиб во время пожара в Заларинском районе
Трое детей пострадали, упав с перевернувшегося мотоцикла в Черемхово
Иркутский космонавт Анатолий Иванишин поздравил соотечественников с Днем России