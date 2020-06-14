Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 июня: чистыми остаются пять районов

На сайте правительства региона опубликована карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 июня. Увы, болеющих инфекцией еще много. Общее число зараженных - 4249 человек, из них выздоровели уже 1131 пациент. И это не может не радовать. Отдельные территории чисты от вируса - это Жигаловский, Казачинско-Ленский районы, а также север области - Катангский, Киренский и Мамско-Чуйский районы.

Как показывает карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 июня, по-прежнему больше всего заболевших в Иркутске – 1803. Число растет - плюс 70 пациентов за прошедшие сутки. На втором месте все также северный Усть-Кут, где со вчерашнего дня количество зараженных не изменилось – 820 человек. На третьем месте по числу заболевших коронавирусом находится Иркутский район, там подхватили заразу 393 человека. За сутки подтвердился диагноз у семерых. Много случаев COVID-19 в Бодайбо – 340, Братске – 233, Эхирит-Булагатском районе – 98 и Ангарске – 91. В других территориях заболевших порядком меньше.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 июня показывает, что расслабляться сибирякам пока рано. Лучше поберечь себя и близких, тем более пожилых, поменьше контактировать с другими вживую, носить в общественных местах медицинскую маску и перчатки, соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 14 июня. Фото: сайт правительства Иркутской области.

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