2020-06-19T19:46:27+03:00
Общество

Погода на 20 июня в Иркутске: днем небольшой дождь и до +26

По области также возможны осадки
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погода на 20 июня в Иркутске: днем небольшой дождь и до +26Погода на 20 июня в Иркутске: днем небольшой дождь и до +26Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Выходя в субботу, 20 июня на улицу, жителям Иркутска не помешает взять с собой зонт. Днем синоптики обещают в нашем городе кратковременный дождь. Ветер подует северо-западный 5-10 м/с. И если ночью столбик термометра показывал всего +11, +13 градусов, то днем потеплеет до +24, +26. Об этом сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем, 20 июня

местами также возможны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, утром при прояснении туман. Ветер подует западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью составляла +9,+14 градусов, при прояснении +2,+7, днем столбик термометра покажет +23,+28, при облачной погоде +15,+20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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