Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 21 июня: больше всего выздоровевших в Иркутске и Усть-Куте

Опубликована карта распространения коронавируса в Иркутской области на 21 июня. По сравнению с предыдущим днем, в регионе стало на одну чистую от коронавируса территорию меньше: в Казачинско-Ленском районе нашли контактного заболевшего. Заразы нет в трех северных районах Приангарья: Мамско-Чуйском, где вообще не было зарегистрировано случаев коронавируса, а также в Катангском и Киренском, где заболевшие уже вылечились.

Ну а рекордсменами по числу зараженных COVID-19, и, соответственно, победивших вирус, остаются Иркутск и Усть-Кут. Так, в областном центре отмечено 2636 случая инфицирования, из этого числа выздоровели уже 718 человек. Умерли здесь 15 человек от коронавируса и 22 – от других заболеваний. В Усть-Куте общее число подхвативших заразу – 839, из них 504 пациента уже побороли инфекцию. Умерли там двое от коронавируса, один человек – от иных болезней.

Фото: правительство Иркутской области.

Смотрим карту распространения коронавируса в Иркутской области на 21 июня далее. В красной зоне также по-прежнему остается Иркутский район, где заразились 486 человек и 250 из них выздоровели. А еще Бодайбо с 348 пациентами с COVID-19, из которых 150 человек победили вирус. Умерли в северном городе двое пациентов с коронавирусом – один непосредственно от этой инфекции, второй – от других болезней. Кроме того, в топ-5 по числу заражений входит и Братск, где в общем счете 305 заразившихся, 103 уже поправились, двое умерли от COVID-19, а один пациент скончался из-за иных заболеваний.

Также карта распространения коронавируса в Иркутской области на 21 июня показывает, что более сотни случаев инфекции зафиксированы в Ангарске (155), Эхирит-Булугатском районе (134) и в Куйтунском районе (104). В остальных территориях заразившихся на порядок меньше.

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