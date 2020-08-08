Коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 августа: выздоровели 11,4 тысячи пациентов

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 августа: выздоровели 11,4 тысяч пациентов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Итак, коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 августа. Число выздоровевших стабильно превышает количество новых заразившихся. Так, за прошедшие сутки побороли болезнь и выписались 179 человек, а поставили этот диагноз 123 людям. Общее число заражений – 14623, из них выздоровели уже 11486 человек.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 августа: проведено более 400 тысяч исследований на инфекцию

На днях наш регион вошел в топ-15 по стране по количеству исследований на коронавирус. В общей сложности в Приангарье провели уже больше 400 тысяч исследований на COVID-19. Так, только в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» было больше 80 тысяч исследований. Всего анализы на эту инфекцию в регионе берут 14 лабораторий. Для этого используются отечественные тест-системы с максимально возможной чувствительностью.

Статистика, данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 августа: кафе работают, оживает сфера культуры

Напомним, до 9 августа в Иркутской области был продлен масочный режим и больничные для работающих людей старше 65 лет. Ряд ограничений из-за коронавируса еще не снят. Но постепенно все сферы оживают. Так, уже неделю работают кафе и рестораны, принимая посетителей со всеми мерами предосторожности, а также начинает возобновляться культурная деятельность. Например, художественный музей снова проводит передвижные выставки в городах и поселках региона, а Иркутский музыкальный театр – планирует репетиции новых спектаклей для следующего, юбилейного сезона.

Однако массовые мероприятия пока под запретом. А в аэропорту Иркутска продолжают проверять у прибывающих температуру и признаки заболевания. Когда окончательно снимут ограничения, зависит от обстановки по COVID-19.

Данные оперативного штаба. Фото: сайт правительство Иркутской области.

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