Кот Базилио и Бэтмен катались на мотоцикле по Иркутску: байкеры устроили карнавальный пробег

Кот Базилио и Бэтмэн катались на мотоцикле по Иркутску: байкеры устроили карнавальный пробег Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вместо брутальных защитных мотокостюмов – наряды киногероев и персонажей из мультиков. Свой собственный карнавал решили организовать иркутские байкеры, и устроили необычный пробег по центральным улицам города. Около 20 любителей двухколесных железных коней превратились в Кота Базилио с табличкой «Слепой мотоциклист» на груди, лису Алису с ярко-рыжими кудрями, единорогов, сову, покемона Пикачу, тигренка, Человека Паука , Бэтмена и даже в инспектора ГИБДД. Так в честь чего, такой ряженный пробег? - спрашивают автомобилисты, которые заметили мотокортеж на дорогах.

Вся банда в сборе! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- На самом деле, повода никакого нет, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» одна из участниц Татьяна Карканица. – Просто в этом году, из-за коронавируса все иркутские байкеры открыли сезон очень поздно. Мы с ребятами просто решили повеселить себя и горожан. Захотели поднять настроение случайным прохожим и автомобилистам. Думаю, нам это удалось.

Итак, проехали наряженные мотоциклисты практически по всем районам Иркутска. Стартовали байкеры от парковки Политеха, затем пересекли плотину ГЭС, добрались до сквера Кирова, и проехали Университетский с Первомайским. Если вы не встретили этих ярких ребят, смотрите наш фоторепортаж.

С такой табличкой, этого кота Базилио вряд-ли захочется встречать на дорогах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Герой Бэтмен снова в городе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В такой компании не заскучаешь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В химзащитном костюме тоже можно кататься на мотоциклах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инспекторы ГИБДД, пусть и не настоящие также любят мотоциклы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждый байкер мечтает о такой пассажирке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Узнали покемона Пикачу? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА