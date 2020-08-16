Из последних сил плыла против течения: тонущую в Ангаре дворнягу спасли иркутяне

Сама собака на берег бы не выбралась - там высокая набережная. Фото: скриншот видео Сергея Казанцева, группа "Инцидент | Иркутск" во "ВКонтакте".

Иркутяне на днях спасли собаку, тонущую в Ангаре. Дворняга бултыхалась в реке напротив Московских ворот, а на берег выбраться не могла - ведь в этом месте нет суши, а только опоры набережной…

- Шли с другом и увидели, как собака плывет против течения, - рассказывает «КП»-Иркутск сибиряк Сергей Казанцев. - Подозвали ее к выступам, но понимали, что сами не достанем. Поэтому позвонили спасателям.

Буквально несколько минут - и сотрудники МЧС уже прибыли на место. Один из них на тросе спустился вниз, к воде, где судорожно барахтался пес. Потом ловко «захомутал» его петлей, закрепленной на палке, и – ррраз – вытянули дворнягу на набережную! Извиваясь и отряхиваясь, она выскользнула из спасительной петли и тут же убежала. Даже погладить себя не дала.

«Ну и пускай, зато жива», - улыбнулись ее спасители.

Сергей успел снять операцию по вытягиванию собаки из воды на видео, и выложил в соцсети.

«Бедный песик, хорошо, что спасли, молодцы!» - пишут иркутяне в комментариях. – «Действительно, жалко собаку - сама себе ведь не сможет помочь».

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