Выборы губернатора Иркутской области 2020: прямая онлайн-трансляция

Прямая трансляция выборов губернатора Иркутской области 2020 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 13 сентября 2020 года, подходит к финишной черте главное политическое событие года в Приангарье – выборы губернатора Иркутской области 2020. Отдать свой голос за того или иного кандидата в этот раз можно было в течение трех дней, с 11 сентября. Это сделано для того, чтобы люди не толпились на участках. Кстати, для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, всем избирателям выдают маски, перчатки, и дезинфицирующие средства. Этот день - решающий, ожидается большой наплыв жителей региона, которые и должны определить его вектор развития на ближайшие несколько лет, сделав свой выбор.

Участки открыты с 8 утра до 20 часов вечера. Они размещены в тех же местах. что всегда. Главное – не забудьте взять с собой паспорт.

Досрочный этап выборов губернатора Иркутской области 2020 стартовал еще в пятницу, 11 сентября. В этот день свой голос отдали уже 151 195 избирателей. Всего, тех, кто может голосовать, в регионе зарегистрировано 1 857 646 человек. Напоминаем, если, по уважительной причине вы не можете прийти на участок, проголосовать можно и из дома. Для этого необходимо подать заявление в свою участковую избирательную комиссию до 14 часов 13 сентября.

Напомним, что в губернаторских выборах-2020 принимают участие врио главы области Игорь Кобзев, который идет на выборы как самовыдвиженец, Андрей Духовников, представляющий партию ЛДПР, Лариса Егорова из «Справедливой России», Геннадий Щадов (КПСС) и Михаил Щапов (КПРФ).

Помимо выборов главы региона, по многих районах пройдут муниципальные выборы. Мэров выберут в Ангарске, Черемхово, Свирске, а также в Иркутском, Братском, Заларинском, Качугском, Зиминском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Кутском и Чунском районах. В 35 поселках и городах проголосуют за главу. Новые городские думы сформируют в Ангарске, Черемхове, Свирске.

Журналисты «КП»-Иркутск» с утра на избирательных участках, чтобы следить за ходом выборов. Мы будем знакомить вас с тем, как голосуют горожане, на какие изменения в своей жизни они рассчитывают в результате. Будем публиковать явку на избирательные участки.

А с 9 часов вечера начнется наш онлайн- марафон "Ночь выборов" - с мнениями экспертов, первыми итогами и наблюдениями. Вы можете следить за ним в режиме видеотрансляции на сайте и телеканале ТИВИСИ, в эфире на радио "Комсомольская правда" (91,5 fm в Иркутске, 99,5 fm в Братске).