Боится людей и не берет еду: сибирский Хатико месяц ждет хозяина у трассы

Сфотографировать пса близко не получается, так как он, увидев людей, сразу убегает. Фото: Аюна Цымпилова.

Он целыми днями сидит у дороги, и с грустными глазами всматривается в каждый проезжающий мимо автомобиль. Одинокий пес, ждущий своего хозяина у трассы Улан-Удэ-Курумкан стал героем бурятских пабликов в соцсетях. Несчастного бедолагу заметила Аюна Цымпилова, когда ехала по работе в Турку.

- Это было в первых числах сентября, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Аюна Цымпилова. – Пес сидел в районе перевала Пыхта на самой обочине. Останавливаться я не стала, так как в то время в этом месте парковали свои автомобили грибники. Я подумала, что это их собака.

Через три дня, возвращаясь в Улан-Удэ, Аюна, проезжая перевал вновь увидела знакомого черного пса у обочины, причем на том же самом месте. Как будто, кто-то приказал ему: «Охраняй!», вот он и нес свою службу. Он опять проводил машину Аюны тем же взглядом, полным надежды, и даже не шелохнулся. Приехав домой, Аюна рассказала об одинокой собаке мужу. На следующий день семейная пара, закупив собачьего корма, специально поехали к одинокому четвероногому другу, чтобы хотя бы накормить его.

- Как только мы остановились около него, песик убежал, - продолжает Аюна. - Причем не вглубь леса, а унесся вдоль дороги, не оглядываясь. Мы его призывали: «На, на, иди покушай!». А он ни в какую, даже на метр не подошел. Но, мы успели понять, что это бурят-монгольский волкодав Хотошо. Очень распространенная в наших краях порода.

Мимо сибирского Хатико, как прозвали собаку из Бурятии пользователи соцсетей, Аюна проезжает каждую неделю. Последний раз видела его два дня назад. Пес все также на своем «посту». Пока женщина останавливается и идет к багажнику, чтобы достать ему еды, Хотошо убегает прочь, и не возвращается, пока женщина не отъедет на несколько десятков метров.

- Надеюсь, он съедает наши гостинцы, - вздыхает Аюна. - Уж больно диковат он. Даже сфотографировать его близко не удается. Кто же его так напугал?

Пользователи соцсетей предположили, что, скорее всего, пес целый месяц ждет возвращения того, кто однажды его уже предал – своего хозяина. Смириться с этим собачье сердце никак не хочет. Вот и ждет, что его вернут в теплый дом. Кстати, в комментариях к посту про Хатико, некоторые местные жители пишут, что видели похожего пса на той же трассе еще в июле.

По словам Аюны, забрать пса у нее возможности нет. Дома у нее уже есть маленькая собака. Поэтому, женщина бросает клич через соцсети и «Комсомолку».

- Ко мне уже обращались несколько человек, что у них потерялась собака, - говорит Аюна. – Присылали фотографии, но это оказался не Хотошо у дороги. Если хозяин не найдется, хочется, чтобы его забрали специалисты из какого-нибудь питомника. Ведь уже наступают холода. Бродяга может не выжить у трассы.

В ближайшие дни Аюна вновь поедет по делам в Турку. В надежде на очередную встречу с бурятским Хатико, женщина уже готовит для него вкусняшки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Приморье нашли «русского Хатико», который две недели ждет хозяина, бросившего его на перроне (Подробности)

Собаке, 5 лет живущей у трассы, после гибели хозяина подарили новую будку (Подробности)