Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 4 октября: общее число заражений в регионе перевалило за 19,5 тысяч

Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 4 октября - в регионе больше 100 заболевших за сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 4 октября, увы, не позитивные. По данным регионального оперштаба, общее число заражений с марта в Приангарье перевалило за 19,5 тысяч, и прирост, который заметно замедлялся летом, снова увеличивается. Так, ровно неделю назад, 27 сентября, за сутки диагноз COVID-19 поставили 85 пациентам, а нынче - уже 108 заболевшим. Число госпитализированных за неделю выросло с 924 до 1297 человек.

Меры принимаются. Так, последние новости о коронавирусе в Иркутске на 4 октября показывают, что разворачивают новые койки для больных, действует масочный режим, пожилым работающим людям в очередной раз продлили больничные, в аэропорту всем измеряют температуру. Школы, как в соседней Бурятии, пока на дистанционку не отправляют - закрыты лишь три учреждения, где были контакты с зараженными инфекциями.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 4 октября. Из положительного - 17,4 тысячи зараженных победили болезнь, из них 36 человек - за последние сутки. В условиях пандемии стоит быть внимательнее к своему здоровью и не забывать про меры предосторожности - медицинские маски, социальную дистанцию минимум в 1,5 метра, средства дезинфекции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08