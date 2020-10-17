Сибиряк защитил девушку от травли в соцсетях…и влюбился

Свадьба Дианы и Шахина. Фото: личный архив Дианы Аглаевой.

Диана Аглаева из Махачкалы – настоящая восточная красавица. Фигура точеная, волосы черные как смоль, густые брови вразлет. Вот, собственно, из-за этих самых роскошных бровей и произошла история, благодаря которой 22-летняя смм-щица из Дагестана оказалась в Сибири, с любимым. А началась она…с травли в соцсетях.

Да, с таким сейчас, увы, знаком почти каждый. По какой причине, непонятно, а, скорее всего, из зависти, кто-то написал под одним из ее постов, мол, брови у девушки, «как у генсека Брежнева». И понеслось, охотников зло пошутить, зная, что тебе за это точно ничего не будет, всегда находится много. Диана читала сообщения и…едва не плакала от отчаянья. Пока ей не написал молодой человек из Сибири.

- Шахин ( так зовут парня, он сам из Дагестана) написал, что мне не нужно обращать внимания на эти пересуды. Успокоил как мог. Сказал, что ему мои брови очень даже нравятся, - улыбаясь, вспоминает Диана начало этой романтической истории. - Помню, как я расстроенная ехала в маршрутке, и когда прочитала его сообщение, начала улыбаться. А еще мне нравилось, что он общался со мной очень уважительно, ненавязчиво.

Диана уже побывала на Байкале. Фото: личный архив Дианы Аглаевой.

Диана тогда и знать не знала, что парень ее приметил давно. Подписался на аккаунт и отмалчивался, боясь, что неправильно поймут. Правильно, кстати, делал. Для Дианы соцсети это работа и кавалеров она там не искала. Зато он, увидев перепалку, понял – вот он, «железный» повод познакомиться. Так и вышло.

Правда, молодому человеку, который служит в одной из воинских частей в Иркутске по контракту, даже пришлось немного перестроить свой график. Ведь, когда Диана вечером заканчивала работу, в Сибири была уже ночь. Но разница во времени не стала препятствием. Шахин рассказал, что также родился в Дагестане, но в детстве вместе с родителями переехал на другой конец страны, и уже чувствует себя настоящим сибиряком.

Уже через два месяца онлайн-общения, Шахин доказал Диане, что настроен серьезно. Пообещал приехать в гости и сдержал слово. В феврале 2020-го парень купил билеты на самолет до Дагестана.

- Думала, прилетит, мы пообщаемся, погуляем по городу, и он уедет, - продолжает Диана. – Но, после двух встреч Шахин привел свою тетю знакомиться с моей мамой. То есть, свататься. Тут я и поняла, что он не шутит. Более того, перед отъездом мы объявили о помолвке.

Аже весной Шахин сделал Диане предложение. И тут же добавил: «Летом я возьму отпуск, прилечу к тебе и мы сыграем свадьбу».

- Я была в шоке, но сказала «Да», - говорит Диана. – Родные увидев, что я счастлива с Шахином, одобрили мой выбор.

Пара живет в Иркутске всего месяц. Фото: личный архив Дианы Аглаевой.

Помешать воссоединению влюбленных не смогла даже пандемия коронавируса. Да, летом свадьбу пришлось отложить. Но, ненадолго. Кольцами Диана и Шахин обменялись в сентябре. Причем, гуляли свадьбу два раза в двух регионах.

- У нас традиция, что стороны невесты и жениха свадьбы играют отдельно, - говорит Диана. Сначала мы отпраздновали в моем родном селе в горах Дагестана, а затем в Иркутске. Я сразу решила, что поеду за мужем хоть на край земли. Да, моя мама не сильно этому обрадовалась, ведь в семье из трех сестер самая младшая. Но, для нее главное, чтобы дочь была счастлива. Родители Шахина также тепло меня приняли и признались, что мечтали, чтобы сын встретил девушку именно из Дагестана.

За месяц, что Диана живет в Иркутске, город, признается, изучить еще не успела. В первую очередь попросила мужа свозить ее на Байкал, про который ей рассказывали еще в школе на уроках географии. Тогда, девушка даже и представить себе не могла, что когда-нибудь увидит его красоту вживую.