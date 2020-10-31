«Собраться в поездку успела за пару часов»: артистка балета из Улан-Удэ стала третьей на конкурсе «Краса России-2020»

Сэсэгма Диндарова из Улан-Удэ. Фото: личный архив Сэсэгмы Диндаровой

Ноги от бедра, шикарные длинные волосы, идеальная по параметрам фигура, и умение показать всю свою красоту зрителям. Это лишь часть критериев, по которым 22-летняя Сэсэгма Диндарова из Улан-Удэ теперь считается не только одной из самых красивых девушек Бурятии, но и всей страны. Солистка балета Бурятского национального театра песни и танца «Байкал», похожая больше на топ-модель, заняла третье место на конкурсе «Краса России-2020». Финал состоялся накануне в Сочи, на подиум вышли 39 красоток со всех уголков России.

- Я ехала за эмоциями, а цель моя была скромной попасть в ТОП-12, - рассказывает "КП"-"Иркутск" Сэсэгма Диндарова. - Когда объявили, что все-таки я прошла, появилась уверенность, что попаду в тройку призеров. Так и получилось!

Сэсэгма является солисткой балета Бурятского национального театра песни и танца «Байкал». Фото: личный архив Сэсэгмы Диндаровой

Тем более, что опыт у Сэсэгмы есть. В прошлом году она стала вице «Красой Бурятии». Правда, и у конкуренток послужной список не меньше. Помимо победительниц региональных конкурсов красоты со всей страны, на «Красу России 2020» вместе с Сэсэгмой отправились еще две землячки: мисс Улан-Удэ 2020, и вице-мисс Улан-Удэ.

Подготовка к конкурсу шла 2 недели в Сочи. Претенденткам на корону нужно было подготовить два общих танцевальных номера, проход по сцене, презентацию себя жюри, дефиле в купальниках, и в вечерних платьях. И так с утра до ночи.

Фото: личный архив Сэсэгмы Диндаровой

- Обычно девушек перед конкурсами заставляют худеть, а мне повезло, я же балерина! – признается Сэсэгма. – И так постоянно слежу за питанием, чтобы ни одного лишнего грамма не отложилось. Еще часто обсуждают, как соперницы подпиливают друг другу шпильки или надрезают платья. Но это миф! Девчонки между собой дружат. Пакости друг другу никто, конечно, не делает.

В этом году, по понятной причине, «Краса России» состоялась без многочисленных зрителей в зале. Впервые! Каждой конкурсантке разрешили привезти с собой лишь одного болельщика. Остальные смотреть на самых прекрасных девушек страны, могли только по прямой трансляции.

Фото: личный архив Сэсэгмы Диндаровой

- У меня поддержки не было, - говорит Сэсэгма. – Родители и мой молодой человек родители смотрели шоу по телевизору. Сказали, что гордятся мной. Непривычно ли было выступать перед пустым залом? Нет. Артистов учат держать себя и быть идеальной в независимости три зрителя в зале или три тысячи.

За «бронзу» в конкурсе Сэсэгме Диндаровой подарили корону, наборы шампуней и косметики. Но главный приз – участие в международном конкурсе Miss Asia Pacific International, который в ноябре этого года пройдет на Филиппинах. Сибирячка уже получила официальное приглашение.

- Пока не знаю, получится ли поехать, - говорит Сэсэгма. – Нужно вновь отпрашиваться с работы, ведь в театре репетиции, выступления. Еще я учусь в Восточно-Сибирском институте культуры на факультете педагогики балета. Хочу ли я стать в будущем моделью? Нет, лучше буду преподавать балет.

Три красавицы из Бурятии: Оксана Куприянова, Сэсэгма Диндарова и Тунгалак Дашиева (слева направо) Фото: личный архив Сэсэгмы Диндаровой

КОНКРЕТНО

Параметры Сэсэгмы Диндаровой

Рост: 171 см

Объем груди: 80 см

Объем талии: 60 см

Объем бедер – 84,5 см