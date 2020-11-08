Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 8 ноября: много новых заражений в Иркутске и Усть-Кутском районе Фото: Олег УКЛАДОВ

Опубликована карта распространения коронавируса в Иркутской области на 8 ноября. В антилидерах, по-прежнему, Иркутск - здесь за сутки зарегистрировали 74 новых заражения инфекцией. На втором месте по приросту - Усть-Кутский район, где заболели еще 26 человек. На третьем - Черемхово, где диагноз коронавирус поставили 23 жителям. Далее - Усть-Илимск и Нижнеудинский район, где нашли по 20 случаев инфицирования.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 8 ноября показывает, что в красной зоне, то есть где много зараженных с начала пандемии, находится семь территорий. Это Иркутск (11861 случай), Ангарск (2634), Иркутский (1762), Усть-Кутский район (1609), Братск (1542), Усть-Илимск (1031) и Бодайбо (748).

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 8 ноября также говорит о том, какие территории за время пандемии заражены меньше всего. Они отмечены зеленым цветом. Это север - Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский, Усть-Илимский районы. Вблизи Байкала - Ольхонский район. А также другие районы: Чунский, Братский, Тулунский, Балаганский, Усть-Удинский,Качугский, Жигаловский, Казачинско-Ленский, Тулунский, Зиминский, Заларинский, Нукутский, Аларский, Черемховский, Боханский.

Фото: сайт правительства Иркутской области.

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