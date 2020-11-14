А там гитары, а там цыгане: иркутские компании бросились заказывать корпоративы в ресторанах

Иркутские компании не хотят праздновать новогодние корпоративы онлайн, и бросились заказывать банкеты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проводить ли новогодний корпоратив? Ответ с условием эпидемиологической ситуации в стране кажется очевидным. Вот и Роспотребнадзор свои рекомендации уже озвучил – ограничить по максимуму участие сотрудников компания в массовых мероприятиях. А сервис «Работа.ру», проведя исследование выяснил, что в этом году около 40% российских организаций из-за коронавируса планируют провести корпоративы в онлайн-формате. Да, работать через зум за этот год мы все научились, а вот веселиться через экран ноутбука пока вряд ли кто-то пробовал.

Какая эпидемиологическая ситуация будет в Иркутске в декабре, никто не спрогнозирует. Поэтому некоторые иркутские компании, пытаясь переиграть коронавирус, и планируют свои праздники на… ноябрь. Корреспонденты "КП"-"Иркутск" выяснили, есть ли возможность сейчас заказать новогоднюю вечеринку.

- Выбирайте любую дату, - доброжелательнее некуда, словно только и ждал нашего звонка, ответил менеджер одного из заведений города. – Организуем вам корпоратив хоть в декабре, хоть в ноябре. Программа с 19.00 до 24.00. У нас например, помимо аниматора, будет живой вокал и целый ансамбль. А на подтанцовке Дед Мороз и веселый медведь-аниматор.

Менеджер подогревает интерес - уверяет, что заказов у ресторана на конец декабря уже хватает. Торопитесь мол, а то нужная дата, когда созреете, может оказаться занята… И сразу же развеивает нашу обеспокоенность о возможном запрете на работу общепита.

- Оставьте свой номер, менеджер вам перезвонит. Только не сразу. Загруженность большая, - говорит она. – Все в первую очередь интересуются двадцатыми числами декабря. А рестораны уже не закроют, не беспокойтесь. Экономика просто не выдержит.

Набираем номера телефонов других ресторанов. Вопросы все те же: какие даты хотите, сколько человек, нужен ли отдельный зал – только для своей компании, или согласны отмечать по соседству с другой организацией?

- Если на декабрь, то вам стоит поторопиться, - признается менеджер очередного заведения. – Имейте в виду - бронирование идет уже несколько недель. И этот месяц самый популярный. Вскоре просто может не остаться свободных дат. Ноябрь? Пожалуйста, выбирайте ноябрь! Для вас это еще выгоднее, банкет обойдется дешевле.

Тут же спрашиваем, а будут ли какие-нибудь ограничения? Ну, например, рассадка. Не придется ли звенеть бокалами на расстоянии в 1,5 метра, измерят ли на входе температуру, опрыскают дезинфектором и, наконец, не отменят ли конкурсы?

- На данный момент никаких ограничений нет, - говорит сотрудница ресторана. –Заявки принимаются на любые банкеты - хоть Новый год, хоть свадьба. А вообще, предсказать сейчас ничего невозможно. Ближе к делу могут поступить какие-нибудь рекомендации.

Что касается нынешних рекомендаций, то по Указу губернатора региона Игоря Кобзева о режиме повышенной готовности из-за COVID-19, с 12 октября кафе и рестораны должны быть открыты для посетителей только до 23 часов. Да, не исключено, что в декабре эти ограничения могут снять, а могут наоборот добавить новые. Все будет зависеть от ситуации. Но специалисты уже сейчас советуют в новогодние праздники отменить массовые вечеринки.

- Конечно, у нас есть своя позиция по этому поводу, - комментируют в пресс-службе Роспотребнадзора Иркутской области. – Желательно, не посещать заведения, а также не проводить корпоративы и подобные мероприятия. Согласитесь, вряд-ли кто-то будет соблюдать масочный режим на вечеринке в ресторане. Лучший совет уже дала руководитель нашего ведомства Анна Попова: «Просто останьтесь дома. Или отмечайте новогодние праздники на природе, на даче».

Еще один вопрос, который сейчас интересует иркутян: не отменят ли новогодние и рождественские гуляния в городе, как это уже сделали, например, в Москве. Вопрос, к слову, уже поднимается, но окончательно пока не решен.

- Безусловно, в регионе должно быть создано для жителей праздничное настроение – елку, иллюминацию, поздравительные баннеры - никто не запретит и не отменит, а ледяные горки, гуляния рекомендовано все-таки исключить, как и корпоративы. Их лучше не проводить. В той ситуации, с которой мы столкнулись, настаиваем, чтобы праздник был сугубо семейным, - отметила на заседании депутатского штаба по предотвращению распространения коронавируса заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

- Главную новогоднюю елку в сквере Кирова точно установят, - рассказывают в пресс-службе администрации Иркутска. – Ледовый городок тоже появится.

Чтобы избежать массового скопления людей, не возведут разве что самую большую горку, прокатиться на которой в очередь всегда выстраиваются как дети, так и взрослые.