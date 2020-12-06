«Отдаю банкам всю зарплату, и собираюсь идти мыть полы»: как учительница набрала кредитов на 2,5 млн рублей и перевела мошенникам Фото: Александр ГЛУЗ

- Наконец, возьму ипотеку, куплю квартиру, и перееду в нее вместе с дочерью, - такие планы еще буквально пару месяцев назад строила школьная учительница из Иркутска Тамара Игошина (имя и фамилия изменены. - Ред.) Женщина сумела скопить небольшой капитал - 500 тысяч рублей, на первоначальный взнос банку вполне достаточно. Мечтая, как устроит гнездышко, женщина принялась собирать справки на подачу заявки на кредит. Но ипотека – дело рискованное, все-таки берешь минимум на 10 лет и не знаешь, как оно завтра повернется, мать-одиночка решила обеспечить подушку безопасности попрочнее и стала искать подработку.

- Я вывесила резюме на сайте по поиску работы, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Тамара Игошина. - Вообще я занимаюсь репетиторством, указала именно этот аспект. Но одна фирма предложила мне подработку корректором. Нужно было проверять грамотность в каких-то табличках и небольших текстиках. Сказали, задания будут присылать по почте. Обещали платить по 300 рублей за каждый прочитанный мною материал.

Тамара и работодатель, что называется, ударили по рукам, пусть и в обычной интернет-переписке. Правда, не успела, учительница получить первый заказ, как в той же фирме ей сделали более выгодное предложение...

- Написали, что у них еще можно играть на бирже, - говорит Тамара. – Я ответила, что ничего в этом не понимаю. Но мне возразили, мол, не проблема, дадим трейдера, который поможет-подскажет-посоветует, даст торговые рекомендации и сигналы и тогда я буду зарабатывать не по 300 рублей, а иметь доход в тысячи (!) долларов!

Убедить учительницу брокерам все-таки удалось. Но для первой сделки на бирже требовалось положить деньги на свой персональный счет. Тамара, не посоветовавшись ни с кем из близких, взяла и внесла те самые 500 тысяч рублей, которые откладывала на ипотеку. И вуаля, первая прибыль не заставила себя долго ждать. Через несколько дней в личном кабинете на сайте сибирячка увидела, что ее баланс вырос. К полумиллиону рублей прибавилась 1 тысяча долларов.

- Эти деньги я естественно в руках не держала, - говорит Тамара. – Видела только цифры на экране компьютера.

Но баснословные суммы уже застили глаза. Тамара окончательно поверила! И «трейдерам» это сыграло на руку. От второго их предложения женщина уже не отказывалась, а приняла, не раздумывая. Ей, мол, раз такая фартовая, решили

подключить в том самом лично кабинете к суперпрограмме – к так называемому биржевому роботу. Кстати, программа реально существует. Объяснили «брокеры» и главные плюсы. Мол, пашет робот круглые сутки без отдыха, ошибок не допускает, может совершать миллионы сделок в день, реагирует на изменения ситуации на рынке буквально за несколько миллисекунд. А стоит, внимание, «всего» 20 тысяч американских долларов.

- Я пошла в банк и взяла 950 тысяч рублей в кредит, - вздыхает Тамара. – Внесла их на счет, но для подключения к программе оказалось недостаточно. Мне говорили, что без робота торговля пойдет в минус, якобы я ничего не зарабатываю в данный момент на торгах, а мои деньги лежат без дела. Пришлось идти брать второй заем, еще на 1 миллион. До сих пор удивляюсь, что со мной произошло. До этого я за всю жизнь не брала ни единого кредита! Всегда спасалась подработкой.

Когда учительница в общей сложности внесла 2,5 миллиона рублей, через два дня ее счет заблокировался, все сделки сгорели. Ни копейки она вывести не успела… Вот только тогда Тамара осознала, что попалась на удочку хитрых мошенников. Ведь они не постеснялись, за разблокировку счета потребовали с сибирячки еще 30 тысяч долларов! Но их аферисты уже точно не получат, брать с женщины уже просто нечего.

- Я проплакала 4 дня, - говорит Тамара. – А затем взяла себя в руки. Найду подработку, буду мыть полы, и возьму себе третью смену, чтобы за 10 лет выплатить эти чертовы кредиты. Сколько я отдаю в месяц? Чуть больше своей зарплаты, а она у меня 36 тысяч рублей. Выгребаю остатки… Скоро закончатся и они. Но не отчаиваюсь. Я в эту яму залезла, я из нее и буду выгребать. Не дождутся, что я загнусь.

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