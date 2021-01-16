В этом году зима выдалась обычной и аномальных сюрпризов пока не преподносит. Все же осадков за первую половину января, как говорят синоптики, выпало более 70%, образовав 20-сантиметровый снежный покров. А это привело к большим пробкам на дорогах и даже мелким ДТП. Бывает, что страдают и пешеходы, оттого что коммунальщики не успевают убирать снег. Почему?- Работы ведутся круглосуточно, - рассказал «КП» директор «Иркутскавтодора» Михаил Малыхин. - Выпало много снега и его необходимо было вывезти на полигон. Поэтому просим горожан с пониманием отнестись к работе техники на проезжей части…По словам руководителя организации, которая как раз и отвечает в городе за уборку снега на дорогах, если случается снегопад, то ночи на то, чтобы очистить магистрали, не хватает. А днем всю технику не отправишь - тогда автомобилисты попросту встанут в пробки.Есть и нюансы технологического процесса. Оказывается, сначала проводится так называемая предварительная обработка. Это когда дорожники получают прогноз от синоптиков и перед снегопадом посыпают магистрали специальным реагентом. А уже затем во время непогоды на дороги выезжают «подметалки» - спецтехника, которая сметает снег на окраину проезжей части. Если этого не сделать или сделать плохо, то образуется тот самый опасный накат. Его впоследствии можно содрать разве что грейдером. Горы снега по ночам вывозят на полигоны.Кстати, в Иркутске их два. Один расположен на левом берегу, другой на правом. Оба вблизи очистных сооружений. И это объясняется тем, что дороги посыпают песчано-гравийной смесью, которая впитывает в себя всю грязь. Весной же вывезенный снег тает в приемные колодцы и стекает в очистные, а остальной «мусор» вывозят на полигон твердых бытовых отходов.Опасны ли реагенты?В «Автодоре» уверяют, что нет. То, чем посыпают дороги, традиционно. Это песчано-соляная смесь, а также природный рассол, который привозят со знаменского месторождения, расположенного в Жигалове. В нем высокая концентрация соли и хлористый кальций, которые как раз и используют дорожники для борьбы с гололедом.- Это традиционные реагенты, - говорит Михаил Малыхин. - Новинок нет никаких, все реагенты основаны на хлоридном соединении. Используются отнюдь не для того, чтобы сделать слякоть на улицах или лужи, а чтобы взрыхлить накат или стекловидный лед, размягчить его и в определенный момент смести с проезжей части.А вот тротуары посыпают обычной поваренной солью. Да, она тоже является реагентом! Правда, через час-два дворники должны ее убрать вместе со снегом. Если же вы пройдетесь по свежепосыпанной соли, то, возможно, это будет заметно на обуви.За возмещением ущерба - в судСлучаи, когда сосульки или глыбы льды падают на людей с крыш, увы, происходят каждый год. В особо тяжелых случаях возбуждаются даже уголовные дела, виновных ищут и наказывают. Но не всегда. Часто пострадавшие сами обращаются в суд и добиваются компенсаций. Так, например, произошло с жительницей Иркутска, на которую глыба упала с крыши дома на улице Дальневосточной.В травмпункте, куда она обратилась, ей наложили 15 швов, поставили дренаж. У пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рваные раны мягких тканей головы, ушибы. Почти месяц сибирячка провела на больничном.Важно, что такую халатность безнаказанным она не оставила. Обратилась в полицию, зафиксировала травмы. На претензию о возмещении морального вреда представители управляющей компании не ответили. Тогда она подала иск в суд.- Управляющая компания представила доказательства, что постоянно проводят очистку крыши, однако факт причинения вреда здоровью был явным, - рассказали вСвердловском районном суде. - Таким образом, была взыскана компенсация морального вреда в размере 60 тысяч рублей и штраф в 30 тысяч за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя.А случае, когда от падающих сосулек страдают автомобили, безусловно, еще больше. И по этой части судебная практика тоже шире. Владельцам пострадавших машин удается добиваться возмещений причиненного ущерба.Например, не так давно в микрорайоне Радужном при очистке крыши снег упал на припаркованную машину. Оплачивать ремонт повреждений коммунальщики отказались, ссылаясь на то, что были развешены таблички, а опасный участок огорожен предупреждающими лентами. Заказанной автовладельцем экспертизе в УК также не поверили. Судом была назначена новая экспертиза, которая подтвердила факт падения льда сверху.- Главное, все документировать, - так говорят и юристы, и те, кто успешно выиграл дела. - Сразу вызывать полицию, фиксировать факт повреждений, проверять все бумаги, делать копии. А затем уже привлекать оценщиков и делать экспертизы. Начать же можно с претензии в управляющую компанию. Если откажутся добровольно компенсировать ущерб, - тогда в суд.Есть и нюанс - бывают случаи, когда сосульки падают с… козырьков балконов. Тогда к ответственности могут привлечь и владельца квартиры, что не следил за своим имуществом.ЦИФРЫБолее 12500 тонн снега вывезено в 2021 году с улиц Иркутска.ВАЖНО!Кто за что в ответе?Зоны ответственности среди коммунальщиков поделены. За дороги и тротуары вдоль магистралей отвечает «Иркутскавтодор». Во дворах за чистотой должна всецело следить управляющая компания. Видите сосульки, свисающие с крыш школ, детсадов и других социальных объектов, значит, не доработала такая организация, как МКУ «Безопасный город».