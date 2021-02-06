Водитель Хонды сбил женщину, врезавшись в автобусную остановку в Улан-Удэ. Фото: аварийный комиссар Батыр АРТЫКОВ.

Крупная авария произошла вечером, 5 февраля в Улан-Удэ. На проспекте Строителей, 23-летний водитель Хонды Аккорд, не справился с управлением, выехал с дороги и протаранил автобусную остановку. Под колеса легковушки попала 64-летняя женщина, которая в этот момент ждала свою маршрутку. С различными травмами ее отправили в больницу.

- Пострадавшая впала в кому, - рассказали корреспонденту «КП»-«Иркутск» в УГИБДД по Бурятии. – Что касается водителя Хонды, то он в момент аварии был трезв. Сейчас выясняются все подробности аварии.

Впрочем, некоторые подробности ДТП уже известны. Как рассказали полицейским очевидцы, водитель влетел в остановку после того, как перед ним, на красный сигнал светофора выбежал мужчина. Чтобы его не сбить, водитель Хонды, который ехал на зеленый, повернул руль и его машину понесло на обочину.

Чтобы избежать подобных аварий, инспекторы ГИБДД еще раз призывают пешеходов переходить дорогу либо по «зебре», либо на зеленый сигнал светофора.

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