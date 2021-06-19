Автомобильный мост размыло ручьем в Бурятии. Фото: Минтранс Бурятии

На неопределенный срок пришлось остановить движение автомобилей на 341 километре трассы «Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо» в Бурятии. Причина – размыв моста. Дело в том, что из-за проливных дождей и обильного таяния снега в Муйском районе, из берегов вышел ручей под названием Голубой. Об этом сообщили в Минтрансе Бурятии.

- Ручей размыл конус моста, - рассказали корреспонденту «КП»-«Иркутск». – Также могут быть размыты опоры. Просим автомобилистов воздержаться от поездок в этом направлении.

Сейчас на месте на работают специалисты дорожно-ремонтной подрядной организации. Они определят точные масштабы разрушения и план восстановления моста. В Минтрансе также добавили, что поток воды в ручье по-прежнему сильный и вода спадать не собирается.

Тем временем, в соцсетях публикуют новые кадры с моста. По ним видно, что дорожное полотно на нем обрушилось.

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