Олимпиада 2020 в Токио: спортсмены из Иркутской области начинают борьбу за медали

Наталья Воробьева, Артем Черноусов и Ирина Долгова (слева направо) едут на Олимпиаду в Токио. Фото: Юлия Пыхалова, личный архив Артема Черноусова, Ирины Долговой.

Главное спортивное событие четырехлетия или как получилось в этот раз пятилетия стартовали! В Токио открылась летняя Олимпиада. И одними из первых в борьбу за медали вступают спортсмены из Иркутской области. Напомним, на Играх наш регион представляют дзюдоистка из Братска Ирина Долгова и иркутский стрелок Артем Черноусов. Также, в Японии в вольной борьбе выступит Наталья Воробьева из Тулуна. Но она будет представлять Санкт-Петербург.

Итак, 24 июля мы болеем за Ирину Долгову и Артема Черноусова. Напомним, Ирина выступит в весовой категории до 48 кг. Ее первая схватка в 1/16 финала состоится в 10 утра по иркутскому времени. В случае, если Ирине удастся добраться до финала, то он состоится уже в 17.30. Олимпийские игры в Японии станут уже вторыми в карьере братчанки. В 2016 году в Рио-де-Жанейро Ирина выбыла в 1/8 финала, где уступила одной из самых знаменитых дзюдоисток мира аргентинке Пауле Парето.

Что касается Артема Черноусова, то он начнет свое первое выступление на Играх в 13.00. Артем будет стрелять из пневматического пистолета. А 27 июля он выступит в этой же дисциплине, только в составе смешанных команд. Кстати, в Токио Артем приехал вместе с женой Маргаритой, которая также вошла в состав женской сборной России по пулевой стрельбе. Правда, она будет представлять Московскую область.

Ну а Наталья Воробьева вступит в борьбу за медали только 1 августа. Она выступит в весовой категории до 76 кг.

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