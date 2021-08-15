Футбольный комментатор из Читы выругался матом в прямом эфире, отпраздновав гол своей команды. Фото: скриншот трансляции матча

Пожалуй, этот не самый интересный матч Футбольной национальной лиги-2 (третий по значимости российский дивизион) между «Читой» и «Балтикой-БФУ» из Калининграда ничем бы и не запомнился болельщикам обеих команд. Если бы в нем самым ярким игроком не выступил… комментатор. Хотя он и не должен был быть предвзятым, комментируя матч в прямом эфире, он не сдержал эмоций и все же показал всем, за кого переживает в игре.

Итак, все произошло в самом начале второго тайма этой вялотекущей игры. На 49-й минуте, «Чита», которая к этому моменту уже проигрывала гостям со счетом 0:1, побежала вперед сравнивать счет. В одной из атак читинцев по левому флангу, последовал навес в штрафную площадь ворот гостей. Игрок хозяев поля, ударил головой, мяч попал в перекладину и отскочил к другому футболисту «Читы» Илье Анциферову, который также ударил головой и вновь попал в перекладину. После чего мяч все-таки пересек линию ворот «Балтики».

Комментатора настолько раззадорил этот момент с перекладинами, что после второго удара он не выдержал, и что есть мочи закричал матом. Что именно, он сказал, мы по этическим соображениям передать не можем. А только намекнем. Он почему-то решил вспомнить чью то мать.

То, что он сматерился в прямом эфире, комментатор понял уже через несколько секунд, когда судья засчитал гол. Диктор немного посмеялся, но извиняться перед телезрителями за свой мат не стал. А просто попросил режиссеров трансляции, чтобы ему скорее показали повтор момента с забитым мячом. Здесь ему хватило цензурных слов, чтобы описать зрителям весь момент.

К слову, больше обе команды не предоставили комментатору встречи поводов для такого бурного выражения эмоций. Так как просто не смогли больше поразить ворота друг друга. Матч вновь перетек в очень спокойное русло, и благополучно закончился со счетом 1:1.