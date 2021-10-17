Топ вакансий в Иркутске с зарплатой от 80 до 180 тысяч рублей составил сервис SuperJob

ТОП вакансий в Иркутске с зарплатой от 80 до 180 тысяч рублей Фото: Александр ГЛУЗ

Пожалуй, каждый безработный, который подыскивает себе новое ремесло был бы рад зарплате от 100 до 200 тысяч рублей в месяц. Чтобы узнать, на каких должностях можно сейчас получать примерно такую зарплату в Иркутске, сервис SuperJob провел новое исследование, изучив вакансии в городах с численностью населения от 500 тыс до 1 млн человек. Итак, стал известен топ самых привлекательных предложений работодателей с зарплатой от 80 до 180 тысяч рублей.

В Иркутске самое «жирное» предложение ждет ведущего разработчика «1С». Сотруднику обещают оклад от 180 тыс. рублей. За эти деньги работнику предстоит разрабатывать о сопровождать продукты компании. Работодатель же предлагает оформление по трудовому кодексу и фиксированное вознаграждение.

Также в столице Приангарья одними из самых высокооплачиваемых вакансий стали позиции главного инженера на производство. Его зарплата от 100 тыс. рублей. Но нужен опыт работы от одного года и высшее образование. Работодатель готов предложить также полный соц. пакет.

В тройке высокооплачиваемых вакансий сейчас должность начальника отдела продаж, которому обещают ставить интересные задачи. Ему также готовы платить от 100 тыс. рублей. Здесь также от вас потребуют опыт работы от одного года. Помимо достойной зарплаты вам компенсируют транспортные расходы.

Ну и еще о двух вакансиях с чуть меньшим доходом. В рейтинг также попала должность директора магазина по продаже спорттоваров с зарплатой от 94 тыс. рублей. Работник получит медицинскую страховку, а также сможет пользоваться корпоративными скидками на продукцию компании.

Замыкает пятерку вакансия главного инженера проекта с опытом работы от трех лет и зарплатой от 80 тыс. рублей.

КОНКРЕТНО

ТОП вакансий в Иркутске с зарплатой от 80 до 180 тысяч рублей

1. Ведущий разработчика «1С» - от 180 тысяч рублей

2. Главный инженер на производство – от 100 тысяч рублей

3. Начальник отдела продаж – от 100 тысяч рублей

4. Директор магазина по продаже спорттоваров – от 94 тысяч рублей

5. Главный инженер проекта – от 80 тысяч рублей

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