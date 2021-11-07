Сибиряк застрелил тяжелобольного отца, якобы чтобы избавить его от страданий

Сибиряк застрелил тяжелобольного отца, чтобы избавить его от страданий Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Трагедия разыгралась в одной из семей села Еланка в Иркутской области. 41-летний мужчина устал наблюдать за мучениями своего 66-летнего смертельно больного отца. Вместо того, чтобы всячески поддерживать его, сын нашел другой страшный способ избавить родного человека от мучений и боли. 1 ноября он взял ружье и прямо в доме выстрелил в спину отцу. От полученных травм тот скончался на месте.

Когда на место убийства приехали полицейские и следователи, мужчина попытался снять с себя вину и сначала дал лживые показания.

- Он сказал, что отец сам застрелился из-за смертельной болезни, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Но вскоре признался в убийстве и пояснил, что таким образом хотел избавить отца от страданий. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ему уже предъявлено обвинение.

Суд уже избрал жителю Еланки меру пресечения. Дожидаться суда он будет под стражей.

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