Братский саночник Семен Павличенко завоевал золото в эстафете на этапе Кубка мира в Сочи. Фото: федерация санного спорта России

Саночник из Братска Семен Павличенко завоевал первую награду в новом сезоне. На этапе Кубка мира в Сочи, 30-летний сибиряк завоевал золотую медаль в эстафете. Наш спортсмен выступал в одной команде с Викторией Демченко, Андреем Богдановым и Юрием Прохоровым. к слову, на трибунах за Семена болела его семья - жена и двое сыновей.

Как сообщили в федерации санного спорта России, наши саночники показали результат 2 минуты 45,808 секунды. Второе место с отставанием 1,292 секунды заняли спортсмены из Германии. Бронзу взяла команда из Латвии с результатом +1,672.

А вот в индивидуальной гонке в Сочи Семен Павличенко не смог попасть в число призеров, заняв низкое для себя 19-е место. Зато здесь неплохо выступил земляк Семена 27-летний братчанин Александр Горбацевич, который финишировал 8-м. Напомним, и Семен Павличенко, который в прошлом сезоне попал в тройку сильнейших саночников мира и Александр Горбацевич являются кандидатами на участие в Олимпиаде 2020. Игры пройду в Пекине в феврале 2020-го.

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