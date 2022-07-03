Отключение горячей воды в Иркутске 4 июля 2022 планируется в нескольких округах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О том, что лето в самом разгаре, в Иркутске теперь можно понять не только по жаркой погоде, но и по отключению горячей воды в разных округах города. Сезон «обжигающего» ледяного напора из кранов открыт! Итак, рассказываем, где произойдет отключение горячей воды в Иркутске с 4 июля 2022. Использовать свои чайники по полной и запасаться кипятильниками, канистрами с теплой водой, придется жителям Ленинского, Правобережного и Свердловского округов.

ЛЕНИНСКИЙ ОКРУГ

Начинаем с Ленинского. 4 июля с 09.00 до 19.00 горячей воды не будет в домах по удице Баумана 235/4, 235/5, 235/6, 235/7, 235/8. Там пройдет ремонт тепловой сети по улице Ярославского, 380. С 09.00 до 17.00 посидеть с ледяной водой придется жителям домов по улице Генерала Доватора,1

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ОКРУГ

Жителям Правобережного округа повезло чуть меньше. Горячую воду им отключат почти на сутки – с 03.00 4 июля до 23.00 5 июля. Запастись кипятильниками лучше тем, кто живет по следующим адресам: Богдана Хмельницкого, 2,4, 12, 16а,б, 30, 30/1, 30а,б, 32а, 34, 36., пер. Пионерский,3,4, 4а,6.7, Карла Маркса 13, 13б,15, 15а,19,19 литА1, 28, Грязнова, 1, 19в, Дзержинского, 14, 15, 15в, 16, 18, 19, 20, Киевская, 1, 2, 2а, 3, 4, 7, 11, 11 а, б,в, г, 12, 14, 15, 16, 16/1, 19, 21, 24, 25а, б, 27, 28, а, б, 30, 30 а.б, в, 32, 9, 9а, Сухэ Батора, 16, 18, Горького, 28, 32, 32 а,д,е. По этим адресам горячей воды не будет из-за ремонта теплосетей по улице Грязнова, 32.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОКРУГ

В Свердловском округе из-за ремонта тепломеханического оборудования 4 июля горячей воды не будет с 09.00 до 21.00 по адресам: мкр. Университетский, дома с №34 по №100

Так выглядит отключение горячей воды в Иркутске 4 июля 2022.

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