Клятву верности на берегу Ангары дали девять пар из Иркутска. Фото: Матрена БИЗИКОВА

Переквалифицироваться в ЗАГС на один день пришлось архитектурно-этнографическому музею «Тальцы» под Иркутском. В День семьи, любви и верности там поженились сразу 9 пар. Сразу скажем, бракосочетания проходили не в обычной протокольной форме. Вся официальщина ушла на второй план. Перед росписью молодоженов встретили в лучших русских народных традициях – с песнями, плясками, хороводом, мастер-классом по созданию семейного оберега и даже гаданиями.

Среди пар оказалась и интернациональная. Впервые с русской свадьбой познакомился американец Шейн Вахоски, который ради любимой променял солнечный Мичиган на Сибирь и переехал к ангарчанке Вере Шавель. А на свадьбу он нарядился не в строгий черный смокинг, а в русский народный костюм.

Ангарчанка Вера Шавель и ее жених американец Шейн Вахоски. Фото: Матрена БИЗИКОВА

- Мы познакомились в Санкт-Петербурге», - рассказала Вера. – а предложение Шейн сделал мне на берегу Байкала. Вместе мы уже три года. Очень хотелось пожениться в русских традициях.

Под звуки баяна, а какая свадьба без него, Вера с Шейном, а также остальные пары получили свидетельства о браке, и принялись мастерить традиционный свадебный оберег – кукол неразлучников. Завершились же празднования запуском в небо белых голубей.

Кстати, как отметили в ЗАГСе, День семьи, любви и верности в Приангарье становится самым популярным праздником для бракосочетания. Только в этот раз 8 июля в Иркутской области узами любви себя скрепили около 300 пар. Более 90 из них в Иркутске.