Песни Великой Победы: «Священная война»

«Вставай, страна огромная!» - в 1941 году, 79 лет назад, эти слова появились на первых полосах советских газет. Под эту песню уходили на фронт миллионы солдат. И сейчас она остается уникальным документом эпохи.

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Комсомолка» совместно с Иркутским региональным отделением партии «Единая Россия» запустила новый проект «Песни Великой Победы».

ИЗ ИСТОРИИ

Через 2 дня после начала Великой Отечественной войны, 24 июня 1941 года, в советских газетах были опубликованы стихи Лебедева-Кумача «Священная война». Сразу же после этого композитор Александров написал к ним музыку, причем мелом на доске, а музыканты перенесли ноты в свои тетради.

Впервые песня прозвучала 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале. По воспоминаниям очевидцев, одна из еще не отправившихся на фронт групп Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски СССР исполнила ее 5 раз подряд.

Между тем широкую известность песня получила только после 15 октября 1941 года. Когда фашисты захватили Калугу, Ржев и Калинин, «Священная война» стала ежедневно звучать по всесоюзному радио и приобрела массовую популярность на фронтах Великой Отечественной войны.

Песня поддерживала высокий боевой дух в войсках, особенно в тяжелых оборонительных боях, и даже была названа бессмертной Маршалом Победы Георгием Жуковым.

В послевоенное время ни одни зарубежные гастроли Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской армии имени Александрова не обходились без ее исполнения. Песня «Священная война» всегда имела колоссальный успех как в Советском Союзе, так и за рубежом.

Этот выпуск посвящаем песне…

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

Автор слов Василий Лебедев-Кумач,

композитор Александр Александров

Вставай, страна огромная,

Вставай на смертный бой

С фашистской силой темною,

С проклятою ордой!

Припев:

Пусть ярость благородная

Вскипает, как волна, -

Идет война народная,

Священная война!

Как два различных полюса,

Во всем враждебны мы.

За свет и мир мы боремся,

Они - за царство тьмы.

Припев.

Дадим отпор душителям

Всех пламенных идей,

Насильникам, грабителям,

Мучителям людей!

Припев.

Не смеют крылья черные

Над Родиной летать,

Поля ее просторные

Не смеет враг топтать!

Припев.

Гнилой фашистской нечисти

Загоним пулю в лоб,

Отребью человечества

Сколотим крепкий гроб!

Припев.

Пойдем ломить всей силою,

Всем сердцем, всей душой -

За землю нашу милую,

За наш Союз большой!

Припев.

Встает страна огромная,

Встает на смертный бой

С фашистской силой темною,

С проклятою ордой!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сергей ТЕН, депутат Государственной Думы РФ:

- «Священная война» - эта песня Лебедева-Кумача и Александрова зазвучала для меня по-новому, до мурашек по коже, во время Парада Победы в Москве на Красной площади в 2018 году. Музыка настолько мощная, что она поднимает людей с первых аккордов. Это настоящий гимн народного единства, благородных порывов и любви к своей Родине, к свободе… Такое непередаваемое чувство сопричастности и гордости за каждого, кто в строю, кто не вернулся. «Пусть ярость благородная вскипает, как волна, - идет война народная, священная война!» Мы были впервые на параде с моим старшим сыном Тимуром, у него слезы стояли в глазах…

Уже 26 июня 1941 года под эту величайшую музыку уходили первые эшелоны на фронт. И все было ясно, понятно и правильно. И всегда с первых аккордов я вспоминаю своего деда Бориса Григорьевича Жаринова. Он принял свой первый бой 22 июня 1941 года на молдавско-румынской границе, а закончил войну только в 1958-м в звании капитана. И наша память вечна, как и музыка, которая до мурашек по коже и 79 лет спустя. Песни военных лет имеют колоссальный эмоциональный заряд, потому что они рождаются в минуты великих потрясений. В них столько искренности, нежности, патриотизма, что каждая становится любимой.